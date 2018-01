Nekad nevajadzētu aizmirst par sevi! Kristīne Virsnīte par laimi, attiecībām un ģimeni

Latvijā ir tik daudz iedvesmojošu sieviešu. Lai noskaidrotu viņu skaistuma un laimes noslēpumus, kā arī filozofiju par attiecībām, izraudzījāmies vairākus ekspresjautājumus, kuru atbildes atklāj kaut daļiņu no viņu būtības. Šoreiz uz jautājumiem atbild TV žurnāliste, ilggadēja "Māmiņu klubs" vadītāja un divu bērnu mamma Kristīne Virsnīte.

Bez kā dzīvē nav iespējams iztikt?

Dzīvē nav iespējams iztikt bez brīvdienām, kad nekur nav jāskrien, neko nav iespejams nokavēt un nevienam nekas nav apsolīts.

Nevar noliegt, ka ikdienas straujais ritējums mūsdienās par sevi liek manīt. Kā atslēgties no visas pasaules?

Bieži vien ikdienā manam telefonam ir izslēgta skaņa, lai es būtu tā, kas izvēlas, kurā brīdī pieslēgties apkārtējai pasaulei un kad no tās atslēgties. Nebūt vienmēr sasniedzamam – tas noteikti ir risinājums, lai pasaule nemēģinātu ielauzties pārāk dziļi privātajā telpā.

Kā saglabāt mūžīgo skaistumu?

Es jūtos skaista, kad esmu izgulējusies. Miegam ir daudz lielāks iespaids uz mūsu skaistumu par gurķu šķēlītēm uz plakstiņiem. Pajautājiet mammām, kuras vairākus mēnešus vai pat gadus nav kārtīgi izgulējušās, un viņas jums pastāstīs, kurš ir vislabākais skaistuma rituāls. Ticiet man, neviena spa procedūra nestāv līdzās pilnvērtīgam miegam visas nakts garumā.

Kā iepriecināt savu mīļoto cilvēku?

Esot pašam priecīgam. Kad esam labā noskaņojumā, nekāda īpaša iepriecināšana nav nepieciešama, tas jau ir ļoti labi.

Kāds varētu būt laimīgas laulības noslēpums?

Neradīt noslēpumus. Kamēr mums nekas no otra cilvēka nav slēpjams, mums nav jāizliekas par tiem, kas neesam. Katrās attiecībās ir pamatīgas vētras. Ja mēs šo vētru laikā un pēc tām tomēr spējam redzēt ceļu, kas ved mūs vienā virzienā, iespējams, laulība ir pat ļoti laimīga.

Ko, audzinot bērnus, nekad nevajadzētu aizmirst?

Par sevi. Nevajadzētu aizmirst to, ka arī mums ir savas ieceres un aizraušanās. Saaugot ar bērniem ļoti, mēs sākam dzīvot viņu dzīves, kas ar laiku apēd gan bērnu, gan mūsu prieku.

Vai iespējama īsta un ilgstoša draudzība starp vīrieti un sievieti tad, ja viņi neveido romantiskas attiecības?

Neesmu droša, ka tāda draudzība ir iespējama, mēs tomēr esam baigie savu un reizē arī citu robežu pārbaudītāji. Var jau būt, ka šādas draudzības ir dzīvot spējīgas, taču mēs diez vai uzzināsim, vai patiesi nekad nekādas sarkanās līnijas nav bijušas pārkāptas. Gan jau katrs kaut reizi ir dzirdējis stāstu – mēs sākumā bijām labi draugi… Nav izslēgts, ka viens no draugiem paslepus ir samīlējies otrā, taču zvēr, ka nekā tāda nav. Tas viss tomēr tādā šaubu ēnā tīts. Es īsti neraujos pēc vīriešiem–draugiem, ar kuriem iet dzert pēcpusdienas tēju un uzticēt bērnu auklēšanu, kamēr esmu salonā pie manikīra.

Kādam jābūt vīrietim, lai viņu uzskatītu par seksīgu?

Pārliecinātam par to, ko dara, tādam, kurš nemēģina nošarmēt ar visu iespējamo komplimentu klāstu. Drosme ir pievilcīga, drosme runāt par sajūtām un darīt lietas, nestāstot par savu grandiozo plānu apjomu, drīzāk realizējot tos.

Kas pietrūkst latviešu sievietēm, bet kas – vīriešiem?

Es kaut kā nevaru latviešu sievietes bāzt vienā maisā un teikt – lūk, tādas mēs esam un tas mums pietrūkst. Taču, ja reiz esmu viena no latviešu sievietēm, apzinos, ka man pietrūkst spējas paļauties, ka vīrietis atrisinās, parūpēsies. Nojaušu, ka tāda neesmu vienīgā. Savukārt vīriešiem, iespējams, pietrūkst sievietes, kuras tic, ka viņi var.

Kas ir laime un kā to sasniegt?

Ja mēs pozitīvo sajūtu maksimumu uzskatām par laimi, tad, visticamāk, saprotam, ka to sasniegt katru dienu un atrasties šajā sajūtu maksimumā visu laiku nav iespējams. Mēs varam tikai ik pa brīdim nonākt absolūtā sajūsmā un teikt – jā, esmu ļoti laimīgs! Taču es reizēm laimi izjūtu, kā to, kas man rada patīkamu dzīvošanu. Piemēram, brīvība – iespēja darīt to, ko es vēlos, būt kopā ar cilvēkiem, ar kuriem es vēlos, neveidot attiecības pieklājības pēc, tā vispār ir baigā laime. Kā to sasniegt? Liekot sevi pirmajā vietā, domājot par to, kas mums radīs prieku, jo mums pašiem ar sevi ir jādzīvo 24 stundas diennaktī.

