No popzvaigznes līdz modes ikonai – šarmantā Viktorija Bekhema

Viktorija Bekhema sevi pierādījusi vairākās jomās, iejūtoties gan popzvaigznes ādā, gan atrodot sevi modē. Tomēr, lai arī uzaugusi pārticīgā ģimenē, Viktorija sevi nekad nav uzskatījusi par tīrradni – viss, ko viņa ir sasniegusi, ir smaga darba rezultātā. Bet par lielo popularitāti, protams, jāpateicas pāris veiksmīgiem hitiem un laulībai ar futbola zvaigzni.

Viktorija Adamsa dzimusi 1974. gada 17. aprīlī Lielbritānijā. Jau no mazotnes viņa apzinājās, ka vēlas būt zvaigzne! Viņa uzauga pārtikušā ģimenē, padziļinātāk interesējoties par deju un mācoties teātra skolā. Viņas veiksmīgais izrāviens bija 1993. gadā, kad viņa atsaucās uz kādu piedāvājumu veidot grupu. No prāva dāmu skaita Viktorija bija viena no laimīgajām, kura varēja piedalīties visiem tik ļoti labi zināmajā piecu meiteņu grupā "Spice Girls". Tā bija viņas biļete uz slavu!

1996. gadā, izdodot savu debijas albumu "Spice", meitenes sasniedza mūzikas topu virsotnes, kļūstot par īstām popzvaigznēm. Noteikti visiem labi zināmas ir tādas dziesmas kā "Wannabe", "Say You'll Be There" un citas. Pēc kāda laika klausītājiem nonāca arī meiteņu otrais un trešais albums, tomēr iepriekšējās virsotnes "Spice Girls" nesasniedza, tā arī palēnām paklīstot pa šovbiznesa ārēm.



Tomēr Viktorija par mūziku nebeidza sapņot – 2001. gadā viņa izdeva savu solo albumu, tomēr īpašu popularitāti viņa neguva un enerģiju veltīja savai jaunizveidotajai ģimenei. Runājot par ceļu mūzikas pasaulē, laiku pa laikam "Spice Girls" apvienojās, lai atminētos sendienas un uzstātos kopā.

Viktorija ir pārliecināta – tu vari sasniegt jebko, ja smagi strādā. Kā pati teikusi, viņa nav nekāds tīrradnis, tomēr darbs ir visu panākumu atslēga.