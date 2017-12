Skatuves dīva Meraija Kerija – skanīgās balss īpašniece, ko dzirdam ik Ziemassvētkus

Arī tad, ja īpaši Meraijas Kerijas daiļradei līdzi neseko, ik Ziemassvētkus viņas balsi tu pavisam noteikti dzirdi, jo viņas hitu "All I Want for Christmas Is You" iespējams dzirdēt radio, reklāmās un neskaitāmās filmās. Tomēr kāda sieviete slēpjas aiz šīs svētku sajūtas rosinošās dziesmas un balss? Lūk, turpinājumā stāsts par Meraiju.

Meraija dzimusi 1970. gada 27. martā Ņujorkā, ASV, kā jaunākais bērns inženiera un operdziedātājas ģimenē. Jau no pavisam agras bērnības Meraija izrādīja savas vokālās dotības, vispirms atdarinot māti, bet vēlāk uzsākot arī pati trenēt savu balsi. Pēc vidusskolas beigšanas Meraija, lai piepelnītos, sāka strādāt par viesmīli, bet brīvo laiku, ieskaitot naktis, viņa ziedoja savai kaislībai – mūzikai. Foto: Scanpix 18 gadu vecumā Meraija kopā ar draudzeni devās uz kādu mūzikas ierakstu studijas ballīti, uz kuru līdzi bija paņēmusi arī savus demo ierakstus. Nodevusi tos mūzikas industrijas magnātam Tomijam Motolam, viņa drīz vien saņēma patīkamu zvanu un uzsāka darbu pie sava pirmā albuma – "Mariah Carey", kas tika izdots 1990. gadā, iekļaujot tādus singlus kā "Vision of Love," "Love Takes Time," "Some Day" un "I Don't Wanna Cry". Pēc tam viss ritēja kā pa diedziņu un Meraija izdeva vēl 13 studijas albumus. Bet tagad mazliet par Ziemassvētkiem! Ceturtais Meraijas studijas albums "Merry Christmas" (1994) bija svētku noskaņās. Tā nešaubīgs hits bija dziesma "All I Want for Christmas Is You", kura jo īpaši aktuāla katru gadu ir tieši decembrī, iekļūstot Ziemassvētku singlu topu virsotnēs. Kā raksta "People", Meraijai un dziesmas otrajam autoram Valteram Afanasjevam tā atnesusi vairāk nekā 50 miljonus ASV dolāru. Kā reiz atzinusi pati Meraija, viņai ļoti patīk šī sezona un Ziemassvētku dziesmas viņai īpaši tuvas bijušas jau no bērnības. Foto: Vida Press Meraija tiek uzskatīta par vienu no komerciāli veiksmīgākajām dziedātājiem vēsturē, saņemot veselu apbalvojumu jūru. Pasaules atzītā māksliniece pērn viesojās arī pie mums Rīgā.

Laulība ar Tomiju jeb Meraijas personīgā elle

Iestūrēšana laulības ostā pēc pāris nedēļu draudzības un ģimenes dibināšana

Attiecības ar austrāliešu miljardieri Džeimsu

Meraija Kerija: es esmu lepna par to, kas es esmu