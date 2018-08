Vilinošās balss īpašniece, kura bērnībā nemācēja angļu valodu: seksapīlā aktrise Mila Kunisa

Mila Kunisa ir viena no redzamākajām sievietēm Holivudā – viņai izdevies izveidot gan atzīstamu aktrises karjeru, gan arī laimīgu ģimenes dzīvi. Slavenā sieviete žilbina ar savu ārieni teju vienmēr, tāpēc ne velti vairākus gadus ieguvusi titulu "pasaules seksīgākā sieviete". Ceļš līdz uzvarām viņai nebija viegls – kad Mila ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi ASV, meitene nemācēja pat runāt angliski.

Mila Kunisa (īstajā vārdā Milena Markovna Kunis) ir ukraiņu izcelsmes amerikāņu aktrise, kura dzimusi 1983. gada 14. augustā Čerņivci pilsētā Ukrainas dienvidos. Kad Milai bija septiņi gadi, viņa ar ģimeni – vecākiem Marku un Elvīru, kā arī brāli Maiklu, pārcēlās uz dzīvi ASV, par savu mājvietu saucot "Eņģeļu pilsētu" Losandželosu.

Sākumā dzīve nebūt nebija "salda", viņi ieradās aizokeāna pilsētā ar 250 dolāriem kabatā, raksta "Daily Mail". Viņas vecāki ātri atrada darbu, taču pārticībā it nemaz nedzīvoja. Mila mācījās Rozvudas sākumskolā (Rosewood Elementary School), pēc tam zinības apguva Huberta Hova Bankrofta pamatskolā (Hubert Howe Bancroft Middle School), kā arī Fērfaksas vidusskolā (Fairfax High School).

Foto: Mavrix/Scanpix

Neskatoties uz valodas barjeru, viņa septiņu gadu vecumā tika "iemesta" skolas dzīvē, paralēli apgūstot angļu valodu, kura viņai bija pavisam sveša. Intervijās Mila neslēpj, ka pēc pārcelšanās esot daudz raudājusi, jo nevarējusi saprast ne vietējo kultūru, ne cilvēkus. To gan viņai stāstījuši vecāki, jo pati šo pieredzi atceras diezgan haotiski – iespējams, tāpēc, ka tā bija tik baisa un sāpīga. Viņa arī atklāj, ka pusaudžu vecumā rakstītu eseju sākusi ar vārdiem: "Iedomājieties, kā tas ir – septiņu gadu vecumā būt aklam un mēmam."

Slavenajai aktrisei ir arī iesauka – goldfish, kas tulkojumā nozīmē "zelta zivtiņa". To viņai devusi draudzene, jo viņa tāpat, kā šis ūdens iemītnieks, ir gatava "peldēt vienu un to pašu apli vairākas reizes pēc kārtas un izskatīties par to laimīga". Milai šī iesauka piestāvot, jo arī viņa dzirdēto un redzēto atceras vien īsu laika strīdi, bet pēc tam ar prieku dara to vēlreiz.