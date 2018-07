Ķermenis pret to var kļūt 'imūns' un citi fakti par dezodoranta lietošanu

Vasaras karstumā daudziem dezodorants ir svarīgākais ķermeņa kopšanas produkts. Īpaši gadījumos, kad nav iespējams ieiet dušā vai nopeldēties vairākas reizes dienā. Sviedru aromāts dienas otrajā pusē var kļūt par apgrūtinājumu gan tev pašai, gan līdzcilvēkiem, un pareiza dezodoranta lietošana var palīdzēt no tā izvairīties.

Ķermenis pielāgojas, un dezodorants ar laiku zaudē savu iedarbību

Vai esi pamanījusi, ka dezodorants ar laiku zaudē savu efektivitāti? Tā nav tikai iedoma, jo ķermenis tam patiešām ar laiku pielāgojas un kļūst "imūns" pret tā iedarbību. "Purewow" skaidro, ka tas varētu būs skaidrojams ar to, ka uz padušu ādas esošās baktērijas pielāgojas kādai no līdzekļa sastāvdaļām. Lai no tā izvairītos un netērētos dezodorantam, kas nepilda savas funkcijas, to ieteicam mainīt vidēju reizi pusgadā. Lai cik ļoti tev patiktu kāda līdzekļa aromāts, tu nevari lietot tikai to, jo tas vienkārši vairs nebūs efektīvs.

Ne visiem ir nepieciešams lietot dezodorantu

Lai arī reklāmas, kas skaidro, cik ļoti tava dzīve uzlabosies, izvēloties pareizo līdzekli, var būt patiešām pārliecinošas, ne visiem cilvēkiem ikdienā ir nepieciešams dezodorants, raksta "Huffington Post". Ļoti daudzi cilvēki, pat sasvīstot, nebūt neož tik slikti kā viņiem pašiem šķiet vai kā uzstāj pretsviedru līdzekļu ražotāji. Ne viesiem cilvēkiem padusēs izdalās vielas, no kā barojas smaku izraisošās baktērijas.

Labākai efektivitātei – tikai uz tīras un sausas ādas

Ja vēlies, lai pretsviedru līdzeklis būtu efektīvs, tas jāklāj uz tīras un sausas ādas, uzsver "Readers Digest". Tas attiecas gan uz antiperspirantiem, gan dezodorantiem. Ja lietosi līdzekli, kad būsi jau sasvīdusi vai pēc mazgāšanās nebūsi nožuvusi vai noslaucījusies, tas nepildīs savu uzdevumu tā, kā to sagaidi.

Antiperspirants un dezodorants nav viens un tas pats

Galvenā atšķirība starp šiem līdzekļiem ir šāda: antiperspiranti cīnās ar svīšanu, bet dezodoranti novērš smaku. Dezodoranti darbojas divos veidos – vai nu vienkārši nomāc smaku, vai arī iznīcina baktērijas, kas tās rada. Antiperspiranti uz laiku aizsprosto sviedru dziedzeru izvadkanālus, samazinot svīšanu. Lai arī dezodoranti varētu šķist mazāk efektīvāki, tiem ir citas priekšrocības, piemēram, tie retāk izraisa iekaisumus, niezi vai citas problēmas.