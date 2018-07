Piecas izplatītas matu veidošanas kļūdas, kas liek izskatīties vecākai

Mati ir viena no sievietes rotām, kuru uzturēt glītā skatā nebūt nav tik vienkārši, kā varētu izklausīties. Par mirdzošiem un veseliem matiem sapņo teju visas sievietes, taču dažādas veidošanas kļūdas var likt tev izskatīties pāris gadus vecākai – "Reader's Digest" atklāj piecus nepareizus paradumus, kuras izskaust, lai izskatītos un justos jaunāka.

Bailes no pārmaiņām. Dodoties pie friziera, tu katru reizi saki, lai tev nogriež vai nokrāso matus tieši tāpat kā pēdējās 50 reizes? Lūk, šī ir viena no kļūdām! Runājot par matu veidošanas paradumiem, ir ļoti viegli tajos "iesūnot", tādējādi liekot tev izskatīties pāris gadus vecākai.

Frizieris Adams Bogucki uzsver, ka matu sakārtojumu vajadzētu mainīt vismaz reizi 10 gados. Viņš neuzskata, ka vecākām sievietēm noteikti jāaprobežojas ar īsiem matu griezumiem, taču viens sakārtojums bez nekādām izmaiņām pieliks pāris gadus īstajam vecumam klāt.

Pārāk tumšas matu krāsas izvēle. Lai gan tumšas matu krāsas palīdzēs efektīvāk likvidēt sirmos matus, tās tomēr liks tev izskatīties arī vecākai, tāpēc ieteicams lūkot pēc "siltākiem" toņiem. Šajā rakstā izlasi, kā nosirmot ar šiku jeb ļauties patīkamām krāsas pārmaiņām, bet te – kā no tumšas matu krāsas īpašnieces pārtapt gaišākā.

Foto: Shutterstock

Matu kopšanas līdzekļu nelietošana. Cilvēkam, kļūstot vecākam, mati sāk augt sausāki un šķietami vairāk pielipuši pie galvas. Tieši tāpēc nedrīkst aizmirst lietot līdzekļus, kuri domāti to kuplināšanai – tie nav nekādi brīnumlīdzekļi, taču nevari cerēt, ka izskatīsies jaunāka, ja mati būs pieplakuši pie galvas un sausi kā salmi. Matu eļļa palīdz atjaunot to veselīgu izskatu, kā arī piešķir matiem spīdumu un padara tos mīkstākus, gludākus un līdz ar to arī vieglāk ieveidojamus.

Kas īpašs jāievēro matu kopšanā vasaras laikā, skati šajā rakstā.

Pārāk daudz karstuma. Ņemot vērā iepriekš minēto faktu, ka mati, kļūstot vecākam, vairs nav tik veselīgi, situāciju noteikti neuzlabo ilgstoša fēnu, taisnotāju vai lokšķēru lietošana. Piemēram, daudziem fēniem ir pieejami vairāki karstuma režīmi, tāpēc nevajag izmantot pašu intensīvāko.

Turpretī ar matu taisnotāju situācija ir citāda – lai gan varētu šķist, ka ar zemāku taisnotāja temperatūru tiem attiecīgi arī kaitē mazāk, patiesībā ar taisnotāju matiem jāpārvelk vairāk reižu, lai panāktu vajadzīgo efektu, un tas nenoliedzami ir krietni kaitīgāk. Ja pakļausi tos dienu no dienas pastiprinātam bojāšanās riskam, zaudēsi savas rotas skaistumu, neuzlabojot savu kopējo tēlu.

Nepārdomāts matu lakas lietojums. Matu laka ir ļoti labs līdzeklis frizūru veidošanai, taču par to var teikt – kas par daudz, tas par skādi. Reizēm sievietes pārcenšas, izpūšot matos pat pus pudelīti vienā lietošanas reizē, taču tieši "stīvs" frizūras veidojums tev liks izskatīties vecākai.

Tāpat atceries, ka sašķēlušies matu gali noteikti ir pirmā zīme, ka pauze starp matu griešanas reizēm ir ievilkusies pārāk ilga. Tas, cik bieži ieteicams griezt matus, atkarīgs no sabojātības pakāpes, taču reizi sešās līdz astoņās nedēļās tos derētu apgriezt. Šķietams sīkums, taču pēc tam tu izskatīsies jaunāka, skaistāka un laimīgāka! Daudzies sievietes arī uzsver, ka pēc matu apgriešanas viņas jūtas brīvāk un "vieglāk".