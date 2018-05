Krekls uz krekla: internetu pārsteidzis jauns stila trakums

Savdabīgā krekla cena varētu pārsteigt daudzus – to iespējams iegūt savā īpašumā, šķiroties no 935 mārciņām jeb aptuveni 1070 eiro. "BBC" raksta, ka patiesībā cilvēkus pat tik ļoti nepārsteidz cena, bet gan neparastais "divi vienā" krekls.

Vietnes "Twitter" lietotāji izteikuši pārsteigumu par jaunāko apģērbu. Kā norādīts zīmola mājaslapā, šim kreklam ir divi valkāšanas varianti, ļaujot pašiem izvēlēties sev tīkamāko. Cilvēki steiguši šo modes aktualitāti nedaudz izsmiet, piemēram, daži ar līmlenti pielīmējuši vienu kreklu priekšā otram.

Balenciaga heard you like shirts, so they put a shirt on a t-shirt for $1,300 https://t.co/SxkrqkXYfw pic.twitter.com/fK8hIMMbbY— Mashable (@mashable) May 29, 2018