Modes tendence vai stila misēklis? Uzmanību izpelnās interesanti zābaki

Tas, ka modes pasaule ik pa laikam mēdz mūs pārsteigt ar kaut ko jaunu un vēl neredzētu, vairs nav nekas jauns. Tomēr šobrīd viedokļu krustugunīs nonācis kāds jaunums, kas bija novērojams nule notikušajā Parīzes modes nedēļā.

Šoreiz apkārtējo uzmanību nešaubīgi pievērsis zīmols "Y/Project", kuru veidotajiem tērpiem īpašu odziņu piešķīra interesanti zābaki, kas veidoti sadarbībā ar zīmolu "Ugg".

Kā raksta "Vogue", "Y/Project" dizainers Glens Martens vēlējies populāros, taču tautā bieži nopeltos "Ugg" zābakus parādīt pavisam citā veidolā, piešķirot tiem īpašu dzirksti, tomēr saglabājot galveno funkciju – ērtumu. "Uzvilkt "Ugg" zābakus ir kā iemērkt kājas siltā sviesta podā, un es nodomāju, kāpēc gan tajā neiegremdēt kājas visā to garumā," apavu dizainu komentē Martens.

Atsaucoties uz "New York Post", modes nedēļā redzētie zābaki, kurus daudzi steidz dēvēt par neglītiem, būs iegādājami šogad, un to cenas, kā paredzams, variēs no aptuveni 220 līdz 1130 eiro.

Kičīga modes tendence vai tomēr stila misēklis?