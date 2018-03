Profesijas aizkulises: viena diena modeles dzīvē Rīgas modes nedēļas laikā

Vienas augstpapēžu zābakos un mini svārkos, citas sporta apavos un ērtā apģērbā – meitenes jau pulksten deviņos ierodas uz kastingu, kurā vairāku cilvēku žūrija izvēlas meitenes kādai skatei, kurai vēl nav atrastas modeles. Starp meitenēm ir arī 16 gadus vecā Amanda Krūze, kurai šī bija trešā Rīgas modes nedēļa, kas norisinājās pagājušajā nedēļā.

Amanda vēl ir skolniece, un viņas dienas aizrit gan skolā, gan dažādos modeles darbiņos. Ja agrāk viņa nemaz nebija iedomājusies, ka varētu būt modele un savu karjeru saistīt ar šo jomu, tad tagad viss ir krasi mainījies. Kad viņa uzsāka savas gaitas modeļu skolā, aģentūra viņai piedāvāja darbu, un tā viss organiski attīstījies – hobijs pārvērtās karjerā. Amanda teic, ka šī profesija kopumā paredz to, ka vienmēr ir jābūt gatavībā – vienmēr ir jābūt sakoptai un jāparūpējas par to, lai viss ir kārtībā. Tāpat, kopš sāka savu dzīvi saistīt ar modeles darbu, viņa ietur diētu, izvairoties no glutēna un laktozes, kā arī katru dienu vismaz 30 minūtes mājās vingro.

Agrajā rīta kastingā pa mēli defilē aptuveni 50 meitenes, lai dizaineri izraudzītos modeles savai skatei. Atbilstošās meitenes pakāpjas soli uz priekšu, pārējās, kas aptver teju pusi, – paldies, uz redzēšanos.

Foto: DELFI

Amanda skaidro, ka sarūgtinājums par to, ka tevi neizraugās, protams, ir, bet ar laiku ir jāsaprot – tas nenozīmē, ka sevi jāsāk šaustīt. "Katram dizaineram ir savs redzējums, un tas nenozīmē, ka neesi skaista. Tu vienkārši neesi tā dizainera modele," piebilst Amanda, skaidrojot, ka pašpārliecinātība šajā jomā ir obligāts priekšnosacījums, lai sevi nesāpinātu. Jaunā modele skaidro, ka dažkārt to, vai tevi izraudzīsies, var izšķirt pat divi centimetri gurnu apjoma – ja, piemēram, 88 centimetru gurnu apkārtmērs vēl ir pieņemams, tad reizēm jau ar 90 centimetriem esot krietni par daudz un modele var doties uz mājām. Šādu situāciju viņa piedzīvojusi Milānā.

Kad kastings ir beidzies, meitenes paklīst kur nu kurā. Dažas jau steidz uz apģērbu pielaikošanu, citas vēl tikai gaida savu kārtu. Gaidīšana ir neatņemama šādu pasākumu sastāvdaļa, bet ar laiku jau meitenes ir iemācījušās savu laiku pavadīt lietderīgāk – viena stūrītī lasa grāmatu, otra sērfo internetā, bet trešā izmanto laiku, lai neatpaliktu no mācībām, un pastudē svarīgo. Savukārt čalas gaiteņos nebeidzas – meitenes apspriež svarīgo industrijā, dalās savā pieredzē vai vienkārši pļāpā ar kādu laiku nesatiktiem draugiem.

Foto: DELFI

Runājot par slodzi, jāteic, ka tā ir visai iespaidīga. Ja, piemēram, skatei jāsākas deviņos vakarā, tad meitenes pēc saspringtās dienas uz māju tiek vien pēc desmitiem. Un nākamajā dienā viss sākas no sākuma. Lai arī aizkulisēs un skatēs sanāk pavadīt diezgan ilgu laiku, Amanda teic, ka modeles uz to raugās citādi – tas nav grūti, jo tā ir sirdslieta. Ja arī vakarā nākas pabūt nomodā ilgāk un nesanāk pagulēt tik, cik kārojas, Amanda skaidro, ka katru rītu ceļas ar domu, ka grib iet un darīt.

Kastingu laikā dizaineri izraugās jau saviem apģērbiem atbilstošus modeļus, tomēr ir reizes, kad ir nedaudz jāpiepalīdz, lai apģērbs tiešām labi izskatītos, – šādās situācijās palīdz saspraudes, diegu kamoli, adatas vai kādi citi ašie kļūmīšu novērsēji. Cits stāsts ir par kurpēm, jo tās pielāgot ir teju neiespējami – Amanda stāsta, ka reiz kolēģe kurpes, kas esot bijušas pāris izmēru par lielu, skatē pat piestiprinājusi ar līmlenti pie kājām. Dažkārt arī uz šīm pāris minūtēm var paciest to, ka apavi ir par mazu un nedaudz spiež, – galvenais, lai tas nav nolasāms sejā. Tomēr lielā mērā dizaineri jau modeles pazīst un aptuveni zina, ar ko rēķināties, izvēloties kurpes, stāsta Amanda. Paturpinot par kurpēm, ir vēl kāda interesanta nianse, ko pat īsti nemaz nevar ievērot, – apavu zoles nolīmētas ar līmlenti. Tas tāpēc, lai zoles nenobrāž un apavus lieliskā stāvoklī varētu atgriezt atpakaļ veikalos, kuri padalījušies ar saviem krājumiem.

Foto: DELFI

Kad dizaineri izraudzījušies atbilstošākos tērpus modelēm, atkal ir neliela atelpa. Šo laiku var izmantot, piemēram, lai papusdienotu. Apetīte gan nav visai liela – meitenes uzgrauž kādu dārzeni, augli vai izēd zupas bļodiņu. Tā dara arī Amanda.

Foto: DELFI

Kad pāris stundas ir pagājušas un diena jau iegriežas otrajā pusē, laiks sākt posties. Matu lakas salkanā dūmakā meitenēm tiek ieveidoti mati, uzlikts grims, un pavisam drīz meitenes jau lūkojas tērpu virzienā. Bet kleitas vilkt var tikai īsi pirms pašas skates – tas tāpēc, ka, līdzko tērps uzvilkts, sēdēt vairs nevar, lai to nesaburzītu. Vaicāta, vai kādreiz gadījies sasmērēt kādu tērpu, Amanda atbild apstiprinoši – reizēm tā gadās, tomēr tad steidzīgi tiek meklēti risinājumi. Konkrētajā reizē, kad viņa, velkot apģērbu, bija sasmērējusi to ar tonālo krēmu, veikli tika izdomāts, kā matus sakārtot tā, lai netīrumu neredzētu. Starp citu, lai arī kādam varētu šķist, ka pēc skatēm meitenes var paturēt glītos tērpus, tā nebūt nav. Meitenes var papriecāties un sabildēties piemiņai, tomēr tas arī viss.

Foto: Mark Litvyakov

Šajā dienā Amandai bija jāpiedalās tikai vienā skatē, bet tas gan nenozīmē, ka tā ir atelpa, – bieži vien meitenēm skates laikā ir vairākkārt jāpārģērbjas. Tomēr arī par to ir padomāts! Aizkulisēs gaida jau vairāki palīgi, un viss ir sarunāts. Piemēram, viens palīgs palīdz novilkt kleitu, otrs uzvilkt, trešais parūpējas par to, lai novilktais tērps nemaisās pa kājām. Ja ir uzvilkts pogājams apģērbs, pirms skates jau tiek sarunāts, kurš, piemēram, blūzi pogāt vaļā sāks no augšas, kurš – no apakšas, bet kurš vēl paralēli vilks nost apavus vai brunčus. Pārdesmit minūtes garajā modes skatē Amanda paspēj izrādīt trīs tērpus – katra pārģērbšanās, iekļaujot iepriekš minētos posmus, aizņem mazāk nekā minūti. Lai arī viss tiek darīts lielā steigā un stresā, izejot uz mēles, jāsaglabā iekšējais miers.

Foto: Mark Litvyakov

Runājot par pašu skati, Amanda neslēpj – sākumā uztraukums, protams, ir. Tomēr, līdzko viss sākas, raizes pazūd, bet pēc tam iestājas gandarījuma sajūta par padarīto. Kastingi, pielaikošana, mēģinājums, uzpošanās un skate – tāds ir modeles ritms, kas kopā var paņemt visu dienu.