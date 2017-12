Pelēkie zirņi ne tikai svētku laikam: kas tajos vērtīgs un kā tos vislabāk pagatavot

Dita Vinovska žurnāliste

Pelēkie zirņi ir viens no ēdieniem, ko Latvijā ierasts ēst Ziemassvētkos un gadumijā. Šajā laikā zirņu ēšanu saista ar dažādām tradīcijām un ticējumiem, piemēram, tiek uzskatīts, ka to notiesāšana nākamajā gadā atnesīs naudu, veselību un pasargās no asarām. Lai arī saujiņa zirņu diez vai spēs atnest milzu bagātības, zināma daļa patiesības šajos ticējumos ir, jo veselībai pelēkie zirņi patiešām nāks par labu. Tāpēc tos droši vari ēst ne vien svētkos, bet arī ikdienā.