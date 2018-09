Mana dzīve ir liels brīnums. Neredzīgās un nedzirdīgās Ineses Plūmes spēka stāsts

Ilona Noriete

To, ka 42 gadus vecā Inese Plūme neko neredz, var ievērot pēc baltā spieķa viņas rokās un suņa – pavadoņa. Inesei ir arī dzirdes problēmas – apkārt notiekošo viņa saklausa vien ar dzirdes aparāta palīdzību, taču to lieto reti, jo šī ierīce rada stipras, reizēm pat neciešamas galvassāpes. Tomēr tās vēl nav visas ar veselību saistītās likstas, Inesei to ir vesela gūzma. Īpaši nopietnas ir stājas problēmas – bijis brīdis, kad skoliozes dēļ sieviete palikusi teju vai uz gultas, jo nav varējusi normāli kustēties. Par laimi, traumatologs – ortopēds Genādijs Rosļakovs, par kuru daudzi viņa pacienti droši var teikt, ka viņš ir ārsts ar zelta rokām, veica Inesei muguras operāciju un ievietoja stieņus, kas fiksē mugurkaulu, un tagad viņa spēj staigāt. Bet cik ilgi viņa to varēs, esot laika jautājums.