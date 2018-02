Video: Kā vingrot ziemā, lai izskatītos lieliski vasarā

Lai arī aiz loga vēl ir ziema, un laika prognoze liecina, ka tuvākajā laikā kļūs vēl aukstāks, daudzi jau tagad domā par gozēšanos saulītē vasaras mēnešos. Lai vasara nesāktos ar nepieciešamību nomainīt daļu garderobes, jo pērnā gada apģērbs kļuvis par mazu, jau tagad nepieciešams pievērsties veselīgākam dzīvesveidam. Tieši tāpēc projektā "Veselības un spēka izaicinājums" iepazināmies ar to, kā vingrot ziemā, lai izskatītos lieliski vasarā.

Lai mudinātu cilvēkus vairāk kustēties un justies labāk, "Viņas Veselība" kopā ar sporta klubu "Veselības fabrika" izaicina ikvienu būt veselam un spēcīgam. Projekta "Veselības un spēka izaicinājums" laikā kopā ar treneri Miku Embrektu pievērsīsimies aktīvam dzīvesveidam un piedāvāsim vingrojumu kompleksus dažādu mērķu sasniegšanai. Šoreiz piedāvājam vingrojumu programmu visam ķermenim, kas palīdzēs sagatavoties pludmales sezonai un uzlabos gan figūru, gan pašsajūtu.

"Brīžos, kad saules stari logos sāk iespīdēt biežāk, mēs aizdomājamies par to, ka pludmales sezona nav aiz kalniem. Tieši tāpēc turpinām jums piedāvāt jaunus video, un šī video nosaukums ir "Gatavošanās pludmales sezonai"," stāsta Mikus. Viņš norāda, ka šajā treniņā būs nepieciešamas hanteles, stabils krēsls un vingrošanas paklājiņš.

Pirmais vingrinājums

"Sākam ar enerģiskiem lēcieniem. Pildām 30 sekundes. Elpojam un lecam sev ērtā ritmā," vingrojumu īsi raksturo Mikus. Ar vienu lēcienu kājas tiek pārvietotas plecu platumā, bet ar nākamo saliktas kopā. Līdzi jākustina arī rokas – tad, kad kājas ir plecu platumā, tās atrodas virs galvas, bet, kājām esot kopā, gar sāniem. Lēcieni ir enerģiski un ritmiski.

Otrais vingrinājums

Foto: DELFI

"Pēc lēcieniem ņemam krēslu un hanteles un sākam ar pietupienu," aicina treneris. Hanteles turi saliktās rokās pie pleciem un izpildi pietupienus tā, it kā mēģinātu apsēsties uz krēsla. Tad, kad krēsls gandrīz aizsniegts, atgriezies sākuma pozīcijā. "Tieši tāpat kā vienmēr: kājas plecu platumā, ceļi tāpat, dibenu stiepjam atpakaļ, augšā iztaisnojamies. Hanteles ir tikai apgrūtinājums. Ja jūtat, ka ir par smagu, droši lieciet tās nost. Vingrinājums 45 sekundēm."

Trešais vingrinājums

Turpini ar izklupienu, pārmaiņus ar vienu un otru kāju kāpjot uz krēsla. Sāc ar labo kājo – ar to uzkāp un nokāp no krēsla. Tad to pašu dari ar kreiso kāju, atkārto ar labo un atkal ar kreiso – turpini 45 sekundes. "Augums taisns, stingrs, kā vienmēr, un hanteles izmantojam kā apgrūtinājumu. Turam tās vienkārši rokās. Arī šajā vingrinājumā – ja hanteles ir pārāk liels apgrūtinājums, droši lieciet tās nost," saka Mikus.

Ceturtais vingrinājums

Foto: DELFI

"Samazinām tempu, nākamais vingrinājums ir muguras muskulatūrai. Atbalstāmies pret solu, mugura un vēders stingrs, veicam kustību, elkoni virzot klāt, un atkal roku iztaisnojam," skaidro Mikus. Treneris aicina kustēties elpošanas ritmā un hanteli vilkt augšup izelpas laikā. Visu vingrojuma laiku augums jātur stingrs. Vingrojumu pilda 30 sekundes vispirms ar vienu un tad ar otru roku.

Piektais vingrinājums

Foto: DELFI



Nākamais vingrinājums ir atspiešanās uz hantelēm. Tā laikā augums jātur taisns un stingrs. Vingrinājumu var izpildīt arī, turot ceļus pie grīdas, bet, ja jūties par sevi pārliecināta, izpildi atspiedienus ar taisnām kājām. Izelpas laikā veic kustību augšup. Vingrinājums jāpilda 45 sekundes.

Sestais vingrinājums

Foto: DELFI

"Un šī vingrinājumu kompleksa noslēgumā koordinācijas un korsetes muskulatūras vingrinājums. Nostājamies balstā uz taisnām rokām. Atkal augums taisns. Savienojam roku ar pretējo kāju. Darām to pārmaiņus un mēģinām pēc iespējas mazāk augumu gāzt uz sāniem," skaidro treneris. Izelpa jāveic tajā brīdī, kad kājas pirkstgals ar roku saskaras. Vingrinājuma izpildes laiks – 45 sekundes.

"Arī šo vingrojumu kompleksu pildām divus līdz četrus apļus atkarībā no fiziskās sagatavotības. Un atliek tikai novēlēt, lai šovasar jūs priecē ne tikai jūsu fiziskā forma, bet arī mūsu laikapstākļi," novēl Mikus.

Projekts "Veselības un spēka izaicinājums" tapis sadarbībā ar sporta klubu "Veselības fabrika". Piedāvātie vingrojumi piemēroti jebkura vecuma cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību.