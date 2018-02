Cik ilgi gripas slimnieks ir bīstams citiem

To, ka saskare ar gripas slimniekiem, palielina cilvēka risku saslimt, zina teju katrs. Tiesa, slimība neizpaudīsies uzreiz – tās inkubācijas periods var būt līdz pat četrām dienām. Turklāt gripas slimnieks var inficēt citus vēl pirms slimības simptomi ir sākuši izpausties.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), skaidrojot par gripu, norāda, ka infekcijas avots ir slims cilvēks. Viņam šķaudot vai klepojot, visapkārt izveidojas aerosola mākonis ar augstu gripas vīrusa koncentrāciju. Vīrus var izplatīties pat sešu metru attālumā no inficētās personas. Inficēšanās notiek, ieelpojot gaisu, kas satur slimības izraisītājus. Vislielākais risks inficēties ir, atrodoties vienā telpā ar cilvēku, kas šķauda un klepo, kā arī cieši kontaktējoties ar viņu, piemēram, saskaroties ar rokām, muti. Tāpat saslimt ir iespējams, pieskaroties priekšmetiem, uz kā atrodas slimības izraisītāji.

Cilvēks ir infekciozs salīdzinoši ilgu laiku – līdz pat piecām vai septiņām dienām no slimības sākuma. Bērni parasti izdala gripas vīrusu ilgāk nekā pieaugušie. Gripas vīruss vairojas ļoti strauji līdz ar to arī inkubācijas periods ir salīdzinoši īss.

SPKC savā mājaslapā norāda, ka iekštelpu gaisā vīruss var saglabāties divas līdz deviņas stundas, pieaugot gaisa mitrumam, vīrusa izdzīvošanas laiks samazinās. Ārējā vidē uz priekšmetiem vīruss izdzīvo un saglabā infekciozitāti no dažām stundām līdz pat 10 dienām. Smagāk slimo cilvēki ar novājinātu imunitāti. Imunitāti novājina nepilnvērtīgs uzturs, ilgstošs stress, kaitīgie ieradumi, miega traucējumi, mazkustīgums.

Kā skaidro, "Very Well", tipiskais gripas inkubācijas periods jeb laiks no saskares ar slimības izraisītāju un pirmajiem simptomiem ir no 24 stundām līdz četrām dienām. Vidēji tas ir divas dienas ilgs. Turklāt šajā laikā tu vari inficēt citus – slimība kļūst lipīga jau 24 stundas pirms izpaužas pirmie simptomi.

Pieauguši cilvēki visinfekciozākie ir no 24 stundām līdz trīs dienām pēc slimības sākuma. Bērni vīrusu izplata ilgāk – līdz par 10 dienām un atsevišķos gadījumos pat vēl ilgāk. Ja cilvēkam ir problēmas ar imunitāti, viņš gripu var izplatīt vēl vairākas nedēļas vai pat mēnešus.

Gripas simptomi nesākas pamazām. Tas notiek strauji – pasliktinās pašsajūta, palielinās temperatūra. Vienā brīdī tu jūties pavisam labi, bet jau pēc dažām stundām tev var šķist, ka vairs nevari pakustēties. Gripa nav smaga saaukstēšanās, tāpēc to nepieciešams ārstēt atšķirīgi, Par to, kā atšķirt gripu no saaukstēšanās, lasi šeit.