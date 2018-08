Dzīvo mierīgi: pieci vērā ņemami veidi, kā ikdienā mazināt stresu

Stress ir psihes kompleksveida reakcija uz dažādām dzīves situācijām, piemēram, strīdiem ar partneri, steigā darāmiem pienākumiem, spiediena no darba devēja, termiņiem u.c. Lai stress nekļūtu par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, tev jāmācās kontrolēt savu ikdienu – iepazīstinām ar pieciem veidiem, kā grožus vari ņemt savās rokās un mazināt nepatīkamo stresu.

Strukturē savu dienu

Laiks ir nepielūdzams, un reizēm šķiet, ka ar 24 stundām diennaktī ir par maz, lai veiktu visus pienākumus. Stress parasti iezogas tad, kad šķietami sāk pietrūkt laika, lai izdarītu iecerēto, piemēram, vakariņas gatavo pusotru stundu, tāpēc mājas kārtošanai pirms viesu ierašanās paliek vien 20 minūtes. Tas pats sakāms arī par pienākumiem darbā – tev ir jāspēj saplānot savi uzdevumi pa laikiem, lai nebūtu tā, ka kāds jāveic absolūtā steigā.

Tāpat nepatīkamu satraukumu ikdienā var radīt arī vide, kurā dzīvo. Vai tev ir kāds skapītis vai plaukts, uz kuru jau ilgi skaties, bet nekad nesaņemies to sakārtot? Ir īstais brīdis ķerties klāt liekā likvidēšanai, jo ikdienā spēsi mazināt stresu un justies laimīgāk, ja mājās jutīsies mierīgi un komfortabli.

Tiecies ar draugiem vismaz reizi nedēļā

Vienalga, lai arī cik aizņemts būtu tavs režīms, atrodi laiku, lai tiktos ar draugiem. Tev ir nepieciešams satikties ar cilvēkiem, kuri tavā sejā palīdz atplaukt smaidam, tāpēc ar viņiem pavadītais laiks nekad nebūs izmests vējā. Ne vienmēr tikšanās reizēm jābūt smalki izplānotām – kādu dienu satiecieties uz kafiju, bet citreiz – ejiet kopā sportot vai pastaigāties.

Starp citu, atceries, ka sāpe nav jātur sevī, labāk vienmēr ar kādu izrunāt jautājumus, kas nemitīgi maisās pa galvu un rada stresu. Pastāstot par savām problēmām draugiem, tev paveras iespēja ne tikai pateikt to skaļi (kas jau palīdz justies labāk), bet arī uzklausīt kāda cita viedokli un skatījumu šajā jautājumā.

Biežāk saki 'nē'

Foto: Shutterstock

Lai arī cik ļoti gribas vienmēr visiem palīdzēt, ir jāiemācās reizēm teikt arī "nē". Cilvēki bieži vien piekrīt uzņemties papildus atbildību par kādu norisi, nemaz neapdomājot par to, ka paralēli ir vēl arī ikdienišķie pienākumi, tādējādi stress kļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Iemācīties teikt "nē" tā, lai neaizvainotu otru un izrādītu cieņu idejai, ir svarīgi, lai nākotnē varētu patiesi pievērsties lietām, kas tevi interesē, nevis darīt tās tikai pieklājības pēc. Lieka atbildība par norisēm, kas tev nav saistošas nozīmē papildus stresu ikdienā.

Pārmērīgi liels stress var negatīvi ietekmēt arī tavu veselību. Cilvēkiem, kuru dzīvēs stress ņēmis virsroku, var būt novājināta imūnsistēma, problēmas ar zobu veselību un lieko svaru. Plašāk par šiem un vēl citiem veidiem, kā stress traucē dzīvot laimīgu dzīvi, lasi šeit.

Svaigs gaiss un miegs – panākumu atslēga

Lai uzlabotu garastāvokli, ir vērts atvēlēt laiku, lai izrautos no iekštelpām un sasmeltu "sauju" svaiga gaisa. Šobrīd ir īstais laiks, kad izmantot iespēju ēst pusdienas parkā vai kaut uz soliņa pie ofisa, aizbrauktu skatīties saulrietu vai pabrauktu ar riteni.

Lai ķermenis spētu funkcionēt, regulārs un pietiekams miegs nepieciešams tikpat ļoti, cik gaiss un pārtika.Tas tāpēc, ka miegā smadzenes apstrādā dienas laikā uzņemto informāciju, veidojot atmiņas, kā arī fiziskais ķermenis atgūst dienas laikā patērēto spēkus. Ja šis process netiek regulāri "apmierināts", smadzenes dienas laikā nespēj pildīt nepieciešamās funkcijas visaugstākajā līmenī. Cilvēkam var sākties koncentrācijas problēmas, zust koordinācijas spēja, kā arī palielināties stress.

Foto: Shutterstock

Ieradumu spēks

Ja gribi atvadīties no stresa uz neatgriešanos, izstrādā ieradumus, kas palīdz no tā atbrīvoties. Protams, daļa no tiem nederēs brīžos, kad patiešām radīsies negaidīta situācija, jo noteiktas lietas vienkārši nevarēsi paveikt, piemēram, izbaudīt atslābinošu vannu dienas vidū. Tomēr, ja regulāri veiksi dažādas darbības, kas mazina stresu, satraucošās situācijās tu reaģēsi mierīgāk.

Un tieši brīvdienas ir īstais laiks, lai stresu un rūpes noliktu malā un sakārtotu domas un ķermeni jaunajai darba nedēļai. Vērtīgu ieteikumus, kā mazināt stresu nedēļas nogalēs, lūko šeit.