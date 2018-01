Ķermeņa reakcija uz saindēšanos: kāpēc rodas paģiras un kā uzlabot pašsajūtu

Daudzi, kas kaut reizi dzīvē ir pārspīlējuši ar alkohola patēriņu, zina, kā izpaužas paģiras. Galvassāpes, slāpes un slikta dūša ir zināmākie no šī stāvokļa simptomiem. Alkohola dēļ cilvēka organisms ir zaudējis daudz šķidruma, ir pazemināts cukura līmenis, kā arī notikušas vairākas citas organisma reakcijas, kas liek justies nelāgi.

Būtībā paģiras nozīmē saindēšanos ar alkoholu, un nepastāv maģiska recepte vai līdzeklis, kas pēc pamatīgākas iedzeršanas nākamajā dienā liks justies labāk. Tas gan nekavē cilvēkus noticēt melnas kafijas brīnumainajam spēkam un ļauties ticībai, ka jāārstējas ar to, ar ko cilvēks ir saindējies. Neskatoties uz to, ka paģiru uzveikšanai labākais līdzeklis ir laiks, ir vairāki līdzekļi, kas var palīdzēt organismam atjaunoties.

Iedvesmojoties no "Medical News Today" un "Very Vell", piedāvājam iepazīties ar pašu svarīgāko informāciju par paģirām – kas tieši tās izraisa, kas var palīdzēt uzlabot pašsajūtu un kuri līdzekļi maldīgi tiek uzskatīti par zālēm pret paģirām. Atceries, ka sliktā pašsajūta ir vislabākais pierādījums tam, ka alkohols nodara nopietnu ļaunumu veselībai un no tā lietošanas vajadzētu atturēties.