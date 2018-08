Menstruāciju izlaišana: kā to panākt un vai tas kaitē veselībai

Ieplānotas kāzas, ceļojums vai kāds cits īpašs notikums un tā norises laiks sakrīt ar to, kad vajadzētu būt mēnešreizēm. Ir sievietes, kas par to nepārdzīvo, bet ir tādas, kas ļoti labprāt aizkavētu menstruācijas dažādu iemeslu, piemēram, sāpju vai citu nepatīkamu sajūtu dēļ. Lai mēģinājumi aizkavēt mēnešreizes nenodarītu ļaunumu tavai veselībai, piedāvājam ieklausīties speciālistes viedoklī.

Kā skaidro ārsti no "Mayo Clinic", mēnešreižu aizkavēšana ir iespējama, lietojot hormonālo kontracepciju. Tradicionālās kontracepcijas tabletes, kas satur progesteronu, imitē menstruālo ciklu. Paciņā parasti ir 21 aktīva tablete (ja iepakojumā ir 28 tabletes, tad septiņas no tām nav aktīvas). Aktīvās tabletes satur hormonus, kas apspiež iespēju palikt stāvoklī. Septiņu dienu laikā, kad tabletes netiek lietotas vai, kad tiek lietotas neaktīvās tabletes, sākas asiņošana – tā ir reakcija uz to, ka netiek uzņemti hormoni. Ja nedēļa, kurā hormoni netiek lietoti, tiek izlaista un sieviete turpina lietot aktīvās tabletes, mēnešreizes tiks aizkavētas.

Arī ginekoloģe Irina Rumjanceva stāsta, ka menstruācijas ir iespējams aizkavēt, lietojot kontracepcijas tabletes. Lai to izdarītu, nedrīkst ievērot septiņu dienu pauzi, tās vietā ir jāsāk lietot nākamo tablešu iepakojumu. Tas ir drošs un veselībai nekaitīgs veids, ja vien tiek ievēroti daži nosacījumi. Par citu menstruācijas aizkavēšanas veidu nekaitīgumu speciāliste nav pārliecināta, tāpēc šoreiz tos labāk pat nepieminēsim.

Rumjanceva gan iesaka ievērot vairākus piesardzības pasākumus. Proti, ja hormonālās kontracepcijas līdzeklis ir izrakstīts kādu veselības problēmu novēršanai vai risināšanai, piemēram, menstruāciju sāpju atvieglošanai, bez ārsta ziņas aizkavēt menstruācijas nevajadzētu. Tas nenozīmē, ka šo metodi nedrīkst izmantot visos gadījumos, vienkārši, to darot, jākonsultējas ar ginekologu, lai nekaitētu savai veselībai.

Tāpat speciāliste norāda, ka menstruāciju aizkavēšana ir droša tikai tad, ja to nedara regulāri. Nedrīkst aizkavēt vairāk nekā divus ciklus pēc kārtas. Tāpat to nedrīkst darāt biežāk par divām reizēm gadā. Sievietes, kas lieto hormonālo kontracepciju, reizi mēnesī piedzīvo procesu, ko sauc par menstruācijām līdzīgu asiņošanu. Tas ir nepieciešams, lai dzemde varētu regulāri iztīrīties. Bieža asiņošanas aizkavēšana var kaitēt.