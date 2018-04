Paradumi, kas piemīt ar stipru gribu apveltītiem cilvēkiem

Ikviens no mums var būt sava "es" labākā versija. Kā par tādu kļūt? Iedvesmojoties no amerikāņu psihologa, vairāku grāmatu autora un emocionālās inteliģences pētnieka Trevisa Bredberija izvirzītajiem paradumiem, kas raksturo ar stipru gribu apveltītus cilvēkus, piedāvājam ielūkoties zīmīgākajos pavedienos. Vai esi viena no viņiem?

Vēlme cīnīties arī tad, ja jūties sakauta. Piedzīvojot neveiksmes, ir divi veidi, kā reaģēt uz samilzušajām problēmām: padoties vai cīnīties ar visu sparu. Padošanās ar katru reizi paliek arvien vienkāršāka – tā sāk kļūt par ieradumu, par pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu. Tieši tāpat ir arī ar cīnīšanos. Ja turpināsi stāties pretī grūtībām, tavs spēks augs! Saglabāt optimismu par spīti dzīves triecieniem: iedvesmojoši stāsti par nepadošanos Kad ciesta neveiksme, ir spēks mēģināt vēlreiz. Pat tad, ja kaut kas nav sanācis, garā stipri cilvēki apzinās savas spējas un to, ka, mēģinot vēlreiz, viņiem viss izdosies. Viņi neuzskata, ka nule piedzīvotā neveiksme ir pasaules gals, bet gan normāla procesa sastāvdaļa. Ir jāprot savaldīt savas emocijas. Negatīvās emocijas katru dienu mūs izaicina. Lai arī nav iespējams tās apslāpēt un neizjust, tās var iemācīties kontrolēt. Neļauj emocijām ietekmēt tavus zīmīgākos lēmumus. Turklāt pārliecinies, ka neizgāz savas negācijas uz cilvēkiem, kuri to nav pelnījuši. Veselības centra "Vivendi" klīniskās psiholoģes un emociju regulācijas apmācību vadītājas Kristīnes Dūdiņas skaidrojumu par pašas emocijām kā klupšanas akmeni un ieteikumus, lai no tā izvairītos, meklē šeit. Tu sēj paveikt lietas, no kurām labprātāk izvairītos. Ir brīži, kad ikvienam ir jāizkāpj ārpus komforta zonas un jāpaveic lietas, ko darīt nevēlētos. Katram, protams, komforta zona ir citādāka, bet viss, kas atrodas ārpus tās, ir tikpat šķietami nepārvarams. Turklāt, kas svarīgi, arī vienkārša baiļošanās un prokrastinēšana nevajadzīgi patērē enerģiju. Garā stipri ļaudis zina – arī tad, kad nav absolūtas vēlmes, dažkārt ir vienkārši jārīkojas, bet pēc tam paveiktais šķitīs kā nieks! Izkāpšana no komforta zonas ir ļoti vērtīga nākotnei. Nadjas Bokovikovas dzīves likumi Foto: Ruthie Martin / cc Tu uzticies savai intuīcijai. Ir liela atšķirība starp uzticēšanos savai intuīcijai un būšanu impulsīvai. Uzticoties savai intuīcijai, tevī parādās jau tur mītoša pārliecība, ka tas, ko dari, ir pareizākais un atbilstošākais lēmums tev. Garā stipri cilvēki nešausta sevi, bet gan nolemj par atbilstošāko variantu un pie tā arī turas. Vienkāršs vingrinājums, kas palīdzēs izprast savas vēlmes un attīstīt intuīciju Tu iestājies par to, ko tu dari. Cīnīties par kādu ideju tad, kad tev ir sava atbalsta komanda, ir gana vienkārši. Tomēr krietni sarežģītāk ir virzīties pretī saviem mērķiem tad, kad neviens tev nevēlas palīdzēt un netic tavai idejai. Lai arī, tiesa, daudzi teiks, ka arī spīts ir labs dzinulis, tomēr, ja garā stiprais cilvēks tic sev, viņam nemaz neko vairāk nevajag, jo pārliecība par sevi ir vienīgais, kas ir būtisks. Profesionāļu padomus, kā mazināt bailes, vairot ticību sev un sasniegt mērķus, meklē šeit. Centies labi izturēties pret cilvēkiem, kuri pret tevi ir nejauki. Kad ļaudis mēdz neizturēties sevišķi labi, parasti pretreakcija ir sekojoša – nolaišanās līdz viņu līmenim un līdzīgas attieksmes izveidošana. Tomēr garā stipri cilvēki prot sevi saņemt rokās un būt jauki arī pret nelabvēļiem. Viņi ir tik spēcīgi, ka neļauj citu negācijām ietekmēt savu pašsajūtu. Uzņemies atbildību par savām darbībām. Arī tad, ja sanācis pieļaut kļūdu, apkārtējie daudz biežāk atcerēsies to, kā ar to tiki galā un kā tu uz to reaģēji. Ja nezaudē galvu emocijās un vērs visu par labu, daudzi tajā var saskatīt pat tavas stiprās puses, tomēr, ja rīkosies pretēji un nespēsi "savākties", cilvēki vienmēr to atcerēsies. Uzņemies atbildību par savām darbībām un pie notikušā nevaino citus!