Problēma, kas skar daudzus. Kā organismu ietekmē D vitamīna trūkums

Viena no problēmām, ar ko ziemas (un arī vasaras) mēnešos saskaras daudzi Latvijas iedzīvotāji, ir D vitamīna trūkums. Šis vitamīns ietekmē praktiski visas organisma sistēmas, un, ja tā pietrūkst, pasliktinās gan pašsajūta, gan veselība. Hronisks un ilgstošs D vitamīna trūkums var palielināt dažādu bīstamu slimību risku.

Uztura speciāliste Eva Kataja stāstīja, ka D vitamīns ir vajadzīgs kalcija un fosfora vielu maiņai, lai nodrošinātu kaulu, zobu un muskuļu veselību. Viņa norāda, ka viens no veidiem, kā uzņemt D vitamīnu, ir caur saules stariem. Diemžēl mūsu platuma grādos ziemas sezonā saules gaismas ir par maz, lai ar to pietiktu vitamīna uzņemšanai. Tāpēc ieteicams īpaši padomāt par savu uzturu, kā arī, ja to noteicis ārsts, lietot uztura bagātinātājus D vitamīna uzņemšanai. Par to, kur atrast D vitamīnu bez saules, lasi šeit.

Par to, vai un cik daudz D vitamīns papildus jāuzņem, jākonsultējas ar ārstu. Endokrinoloģe Renāte Helda skaidroja, ka ne visiem der vienāda D vitamīna profilaktiskā deva. Tas skaidrojams ar to, ka cilvēka uzņemtā D vitamīna izmantošana dažādos procesos, kur tas nepieciešams, ir atkarīga no dažādu orgānu, piemēram, aknu vai nieru, darbības.

Iedvesmojoties no "Prevention" un "Healthline", piedāvājam iepazīties ar to, kā organismu ietekmē D vitamīna trūkums – kādas pazīmes par to liecina, kā tas ietekmē veselību ilgtermiņā.