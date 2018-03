Smadzeņu satricinājums vai asinsizplūdums – speciālista ieteikumi galvas traumu gadījumā

Galvas traumas ir problēma, ar ko nereti saskaras aktīva dzīvesveida cienītāji. Tomēr kritiens, slēpojot vai braucot ar velosipēdu, nav vienīgais veids, kā cilvēks var iegūt smadzeņu satricinājumu vai citu traumu. Ziemā, kad trotuāri un ceļi mēdz būt slideni, lielāks risks paklupt un sasisties ir ikvienam. Lai kritiena sekas nebūtu jūtamas visas dzīves garumā, ir svarīgi saprast, cik smaga ir gūtā trauma un kā rīkoties.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas nodaļas vadītājs, neiroķirurgs Kārlis Bicāns skaidro, ka galvas traumas, atkarībā no to smaguma var iedalīt vairākās grupās – sasitums, smadzeņu satricinājums vai trauma, kas iekļauj arī asinsizplūdumu. Trešā veida traumas tiek iedalītas vairākās apakšgrupās, un tās ir visnopietnākās un bīstamākās.

Par sasitumu, zilumu vai punu īpaši nav jābēdā, bet smadzeņu satricinājumu iespējams ārstēt mājas apstākļos. Ja kādreiz pēc šāda smaguma galvas traumas cilvēkam bija jāguļ slimnīcā, tad tagad smadzeņu satricinājuma gadījumā atlabšana notiek mājās, tomēr tas nebūt nenozīmē, ka galvas traumas nav jāuztver nopietni. Smadzeņu satricinājumu no vienkārša sasituma atšķir tas, ka pēc traumas tiek zaudēta samaņa un novērojamas galvassāpes, kā arī reiboņi.

"Smadzeņu viela ir diezgan trausla," teic Bicāna, norādot, ka teju ikviena galvas trauma var atstāt sekas. Visbīstamākās galvas traumas ir tās, kur vērojams asinsizplūdums. To ir iespējams noteikt, izmantojot magnētisko rezonansi vai datortomogrāfiju. Ja smadzenēs noticis asinsizplūdums, cilvēks cieš ne vien no galvassāpēm un reiboņiem, bet arī sliktas dūšas un vemšanas. Asinsizplūdums var būt tikai smadzeņu rievās vai arī to vielā. Tāpat var rasties lokāli asinsizplūdumi – subdulārā un epidurālā smadzeņu hematoma. Šīs galvas traumas ir visbīstamākās. Pēc galvas traumām īpaši uzmanīgiem ir jābūt cilvēkiem gados, kas lieto asins šķidrinošos medikamentus.