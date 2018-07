Vīrushepatīts – viltīga slimība, no kuras nav pasargāts neviens

28. jūlijā tiek atzīmēta Pasaules Hepatīta diena. Latvijā B un C hepatīts ir plaši izplatīta infekcijas slimība. No saslimšanas ar hepatītu nav pasargāts neviens, turklāt šī slimība ir viltīga – nereti tās simptomi nav jūtami, un tā var netraucēti veikt posta darbus cilvēka organismā pat vairāku gadu garumā. Kā stāsta "Euroaptieka" farmaceite Ieva Zvagule, dažādi hepatīta veidi ir ierobežojami un novēršami ar atbilstošu profilaktisku pasākumu un vakcīnu palīdzību.

Hepatīts ir aknu iekaisums, ko nereti sauc par "dzelteno kaiti", jo ādas un gļotādu dzelte ir viena no aknu iekaisuma izpausmēm. Vīrushepatīts ir infekcijas slimība, ko izraisa hepatīta vīrusi. Latvijā ik gadu reģistrē vairākus simtus inficēšanās gadījumu ar dažādiem vīrushepatītiem. Izplatītākās hepatīta formas ir A, B un C hepatīts, bet sastopams arī D, E, G un TT hepatīts. Vairums hepatīta formu var izraisīt akūtu, hronisku infekciju, kā arī aknu iekaisumu, kas veicina aknu cirozes un pat vēža veidošanos. Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka saslimšana ar vīrushepatītu ir globāla problēma – ar B hepatītu inficējušies ap 240 miljoni pasaules iedzīvotāju, bet ar C hepatītu sirgst aptuveni 150 miljoni.

"Ja kāds no ģimenes locekļiem saslimis ar vīrushepatītu, pārējiem no saslimšanas nav pālieku jābaidās – ikdienas saskarsmē vīrushepatītu iegūt nevar. Taču zināmi noteikumi būtu jāņem vērā – jālieto atsevišķas zobu sukas, skuvekļi un citi personiskās higiēnas līdzekļi. Vairāk par saslimšanas riskiem jāuztraucas cilvēkiem, kam iespējama saskare ar citu cilvēku asinīm, kuri lieto intravenozās narkotikas vai izvēlas nedrošas dzimumattiecības. Taču tas nenozīmē, ka hepatītu nevar iegūt jebkurš," atgādina Zvagule.

Eksotisko ceļojumu nepatīkamā piedeva

Visvieglāk ir inficēties ar A hepatītu. To bieži sauc par "netīro roku slimību", jo inficēšanās notiek, vīrusam nonākot gremošanas traktā. Tam radniecīgs ir E hepatīts, kuru nereti var iegūt eksotiskos ārzemju ceļojumos, sevišķi Āzijas reģiona valstīs. Eksotiskos ceļojumos īpaši jādomā par higiēnu: ūdeni ieteicams dzert tikai no pudelēm, kas pirktas veikalā, un nevajadzētu aizrauties ar gastronomiskiem eksperimentiem, ja nezināt ēdiena izcelsmi. Augļi un dārzeņi pirms ēšanas rūpīgi jānomazgā, ēdienu vēlams termiski apstrādāt, un, protams, sevišķi svarīgi ir regulāri mazgāt rokas ar ziepēm.

Klusie ienaidnieki

Pret A un B hepatītiem ir vakcīna, pret C hepatītu – nav. Taču tieši B un C hepatīta veidi ir sevišķi bīstami, jo to simptomi ne vienmēr liek par sevi manīt. Līdz ar to par saslimšanu cilvēks nereti uzzina, kad jau sākušās nopietnas veselības problēmas, kas prasa ilgstošu un sarežģītu ārstēšanu. Reizēm C hepatīts cilvēka organismā posta darbus nemanīts veic gadiem ilgi. Taču arī tikt pie šiem hepatīta veidiem ir mazāk iespēju, ja ievērojam noteiktus piesardzības pasākumus – šie hepatīta veidi izplatās ar inficētām asinīm, lietojot kopīgus higiēnas piederumus vai veicot manipulācijas, kur pastāv risks savainoties (kopīgi skuvekļi un zobu sukas, injekcijas, tetovēšana, manikīrs, zobārsta pakalpojumi, ja tiek lietoti nesterili instrumenti), kā arī nepiesardzīgu seksuālo kontaktu ceļā.

Asins pārliešana – droša

Svarīgi ņemt vērā, ka asins pārliešanas laikā ar vīrushepatītiem inficēties nav iespējams. "Asinsdonoru centros tiek izmantoti tikai vienreiz lietojamie instrumenti, turklāt Latvijā asinis pirms pārliešanas tiek pārbaudītas, lai novērstu inficēšanās iespēju. Tāpēc asinsdonori un cilvēki, kuriem tiek pārlietas asinis, var justies droši," uzsver Zvagule.

Kad ir pamats satraukumam

Tipiski hepatīta simptomi ir nespēks, nelaba dūša, vemšana, sāpes vai smaguma sajūta labajā paribē, bezmiegs, ādas nieze, tumšs urīns, gaiši izkārnījumi, dzelte (var sākties no acu baltumiem un pārņemt visa ķermeņa ādu). Taču ne vienmēr šie simptomi ir jūtami, tāpēc svarīgi neatstāt bez ievērības arī šķietami mazāk svarīgas lietas – ilgstošu nogurumu vai apetītes zudumu.

Ko darīt, lai nesaslimtu

Pret B hepatītu ir izstrādāta vakcīna, kas ievērojami atvieglo cīņu ar šo hepatīta veidu. To apmaksā valsts, un bērni šo vakcīnu saņem vakcinācijas kalendāra ietvaros. Ieteicams vakcinēties gan pret A hepatītu, gan B hepatītu, jo tas palīdz ne tikai izvairīties no šīm infekcijām, bet arī novērst smagākas infekcijas formas, kas rodas, inficējoties ar vairākiem hepatīta vīrusiem. Savukārt no C hepatīta sevi var pasargāt, ievērojot profilakses pasākumus, nodrošinot ārstēšanu inficētajām personām un izglītojot sabiedrību, lai cilvēki izvēlētos kvalitatīvus pakalpojumus un drošus dzimumsakarus. Ja tomēr gadījies inficēties ar kādu no vīrushepatītiem, jāatceras, ka slimības norisi saasina alkohola, narkotisku vielu un dažādu medikamentu lietošana, fiziska pārslodze un trekni produkti, ar kuriem grūti tikt galā pat veselām aknām.

Zvagule aicina: "Izturēties atbildīgi pret savu veselību ir svarīgi ne tikai paša dzīves kvalitātei, bet arī tāpēc, lai pasargātu no saslimšanas savus līdzcilvēkus. Ja jums ir kaut mazākās aizdomas par veselības problēmām, savlaicīgi vērsieties pie ārsta, kurš veiks nepieciešamos izmeklējumus. Varbūt izrādīsies, ka tas tiešām ir tikai nogurums atvaļinājuma gaidās – bet vismaz būsiet guvuši sirdsmieru, lai pilnu krūti izbaudītu vasaru!"

Pasaules Hepatīta dienas ietvaros hepatīta testu bez maksas iespējams veikt HIV profilakses punktos visā Latvijā: Bauskā, Balvos, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Kuldīgā, Ķekavā, Liepājā, Ogrē, Olainē, Rīgā, Saldū, Talsos, Tukumā un Ventspilī.