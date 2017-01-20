Сегодня пятница, а потом выходные: столько всего можно успеть: кино, театр, прогулки, встречи с друзьями! Чтобы на все хватило времени, нужно быстро справиться с домашними делами, не так ли? Маттео Лаи не расскажет вам, как быстро убраться дома, но вот раскрыть секрет приготовления ужина за 20 минут ему под силу. Сегодня он готовит фузилли с ароматным домашним песто. А его рецепто делится Passion.ru.
Вам понадобится:
паста фузилли — 200 г
пармезан — 100 г
кедровые орехи — 20 г
чеснок — 6 г
оливковое масло — 100 г
соль — 2 г
черный перец — 1 г
базилик — 70 г
Приготовление:
Соедините базилик, кедровые орехи, пармезан, измельченный чеснок, оливковое масло. С помощью блендера измельчите все ингредиенты до получения однородного соуса. Отварите пасту до состояния полуготовности в подсоленной воде, минут девять, не больше. И не надо промывать пасту!
Смешайте пасту с соусом и хорошенько перемешайте, сбрызните оливковым маслом.
Ну вот и все, осталось только подать блюдо, украсив его тертым пармезаном, базиликом и кедровыми орехами.