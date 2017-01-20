Вам понадобится:

паста фузилли — 200 г
пармезан — 100 г
кедровые орехи — 20 г
чеснок — 6 г
оливковое масло — 100 г
соль — 2 г
черный перец — 1 г
базилик — 70 г

Приготовление:

Соедините базилик, кедровые орехи, пармезан, измельченный чеснок, оливковое масло. С помощью блендера измельчите все ингредиенты до получения однородного соуса. Отварите пасту до состояния полуготовности в подсоленной воде, минут девять, не больше. И не надо промывать пасту!

Смешайте пасту с соусом и хорошенько перемешайте, сбрызните оливковым маслом.
Ну вот и все, осталось только подать блюдо, украсив его тертым пармезаном, базиликом и кедровыми орехами.