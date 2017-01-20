Вам понадобится:

паста фузилли — 200 г

пармезан — 100 г

кедровые орехи — 20 г

чеснок — 6 г

оливковое масло — 100 г

соль — 2 г

черный перец — 1 г

базилик — 70 г

Приготовление:





Соедините базилик, кедровые орехи, пармезан, измельченный чеснок, оливковое масло. С помощью блендера измельчите все ингредиенты до получения однородного соуса. Отварите пасту до состояния полуготовности в подсоленной воде, минут девять, не больше. И не надо промывать пасту!





Смешайте пасту с соусом и хорошенько перемешайте, сбрызните оливковым маслом.

Ну вот и все, осталось только подать блюдо, украсив его тертым пармезаном, базиликом и кедровыми орехами.