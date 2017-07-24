Десять вопросов о счастье и красоте: отвечает телеведущая Майя Силова

В Латвии так много вдохновляющих женщин. Чтобы раскрыть для вас их секреты успеха и хорошего самочувствия, DELFI Viņa составила список из десяти вопросов. В этот раз ответы на них дает популярная телеведущая и эксперт моды Майя Силова.

Как удается поддерживать себя в форме? Есть ли у вас какой-нибудь план тренировок, особое упражнение или диета?

Велотренажер! Стараюсь заниматься на нем ежедневно по 20 минут или по 40 минут три раза в неделю — это немного, но в этом вопросе важна регулярность и "ревизия" рациона. Время от времени я провожу переоценку своих гастрономических пристрастий.

Самое элементарное — начать с базовых вещей — если кофе пьете с молоком и сахаром, уменьшите их количество, а если любите печеную картошку — кладите ее в духовку прямо в мундире. Когда я не дома, я все так же слежу за тем, что попадает ко мне на тарелку — стараюсь отказываться от всего, что, на мой взгляд, является лишним — к примеру, от разных соусов и добавок. Это мелочи, которые оправдывают себя в долгосрочной перспективе, но важно учитывать их уже сейчас, даже если у вас не всегда есть желание соблюдать диету.

Я всегда подчеркиваю, что это мои ежедневные пищевые привычки, но если я этого действительно хочу, то даю полную волю своей фантазии. Бывают моменты, когда я практически ничего себе не запрещаю. Когда появляется свободное время, я с удовольствием катаюсь на велосипеде — могу проехать полтора, два часа, не заметив.

Какие качества больше всего цените в окружающих людях?

Вроде и простой вопрос, и сложный. Это комплекс качеств, но его нельзя применить ко всем людям сразу. К примеру, у меня много хороших знакомых, определенные качества характера которых для меня не совсем приемлемы, но мы с ними все равно отлично проводим время. Возможно, дело не только в каких-то качествах, а в нюансах, которые бывает не так просто "считать", и, конечно, в отношении конкретных людей ко мне, а также в том, как я их чувствую.

A post shared by Maija Silova (@silovamaija) on Jul 8, 2017 at 6:30am PDT

Что вы больше всего цените в отношениях?

Взаимопонимание, ведь без него трудно было бы проецировать другие чувства — любовь, уважение и лояльность.

А что бы вы никогда не простили своей второй половинке?

Большинство людей считает, что предательство — единственное, что нельзя было бы простить другому. Но порой люди расстаются и по более смешным и простым причинам. Существует множество аспектов, каждый из которых может стать решающим.

Секрет счастливого брака — это…?

Наверное, терпение и благодарность. Эмпирическим путем я еще не проверила.

Есть ли такая вещь, которая никогда не выйдет из моды, и которую стоит всегда хранить в своем шкафу? С чем ее лучше всего комбинировать?

Я не очень люблю давать универсальные советы, ведь каждая женщина имеет свои особенности, у каждой — своя фигура. Но самыми функциональными предметами моего гардероба являются классическое платье миди и хорошо посаженный пиджак. И оба этих элемента одежды можно комбинировать с чем угодно, в зависимости от настроения. Пиджак я ношу и с джинсами, и с юбкой, и даже с шортами. Мне нравится сочетать классическую одежду с формальной.

A post shared by Maija Silova (@silovamaija) on Jun 30, 2017 at 2:52am PDT