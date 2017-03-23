Лицо белокурой Иванки Трамп стало новым эталоном красоты, утверждают журналисты. Китаянки, задавшие этот тренд, считают, что черты Иванки идеальны.





По словам менеджера по управлению персоналом одной из китайских клиник пластической хирургии Ли Юньсин, местные жительницы буквально завалили хирургов заявками на такую же форму ушей, носа и губ, как у дочери американского президента.





A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Nov 3, 2016 at 7:38pm PDT



Количество желающие заполучить себе внешность Иванки Трамп растет не только в Китае, но и в США, информирует Daily Mail. При этом, отмечает масс-медиа, сама Иванка не может похвастаться естественной красотой: ее нынешний облик — это результат серьезной работы пластических хирургов.





A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Aug 2, 2016 at 6:59pm PDT





"Иванка Трамп получила от природы широкие скулы, пухлые щеки и недоразвитый подбородок в комплекте с не самым идеальным носом", — напомнил Daily Mail.





A post shared by #TeamIvanka (@ivankatrumpfans_) on Mar 19, 2017 at 4:38pm PDT