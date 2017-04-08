Пока одни знаменитости мучают себя драконовскими диетами или потеют в тренажерных залах, пытаясь сохранить безукоризненные формы, другие не слишком беспокоятся по поводу своих лишних килограммов. Совсем наоборот — аппетитные формы стали для них частью имиджа и даже источником доходов, пишет DELFI Viņa.
На этот раз, вдохновившись материалом Peopletalk, мы создали список знаменитостей, физические параметры которых далеки от общепринятых стандартов красоты. Несмотря на особенности фигуры, они добились популярности и завоевали сердца поклонников во всем мире.