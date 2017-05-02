Кажется, скоро эпоха увеличенных губ окончательно уйдет в прошлое. В области пластической хирургии возник тренд, в соответствии с которым все больше девушек обращаются к специалистам с необычной просьбой ушить им губы, пишет Medikforum.ru.
Новое веяние набирает популярность в Японии и азиатских странах, где существует очень высокий спрос на пластическую хирургию. Пациентки хирургов просят выполнить им "ушивание" — процедуру, которая позволяет создать на верхней губе чувственный изгиб и сделать особенно заметным "лук Купидона".
Сообщается, что ушивание губ является достаточно болезненной и "кровавой" операцией, так как врачу приходится выполнять разрез по границе внешней части губы и слизистой. После этого удаляется немного ткани и разрез зашивается.
В то же время весь процесс занимает примерно полчаса и не требует госпитализации. Швы на губах снимают через неделю. В окончательном варианте такие губы приоткрывают зубы – считается, что это омолаживает и придает женскому лицу трогательный вид.