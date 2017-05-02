Новое веяние набирает популярность в Японии и азиатских странах, где существует очень высокий спрос на пластическую хирургию. Пациентки хирургов просят выполнить им "ушивание" — процедуру, которая позволяет создать на верхней губе чувственный изгиб и сделать особенно заметным "лук Купидона".

Сообщается, что ушивание губ является достаточно болезненной и "кровавой" операцией, так как врачу приходится выполнять разрез по границе внешней части губы и слизистой. После этого удаляется немного ткани и разрез зашивается.





A post shared by เสริมจมูกปากกระจับ หมอเปิ้ล👄👃🏻 (@dr.apple_surgery) on May 1, 2017 at 5:51am PDT