Прочь комплексы: почему вам стоит забыть о своем целлюлите

Я бы и не знала, что у меня отличная задница, если бы все (вот все-все-все) мужчины не говорили мне срывающимися от восторга голосами, что это лучшая задница, которую они видели в своей жизни, и если со мной у них испортятся отношения, то с моей задницей — ну никогда и ни за что. Они будут ее любить и помнить всегда.





Я так бесцеремонно хвастаюсь лишь для того, чтобы пояснить — на этой моей заднице, которая так удивляет и радует мужчин, навалом целлюлита. У меня такая структура. И еще с юности такие поперечные… не складки, но как бы полосы (типичная штука, надеюсь, все поняли).





Целлюлит со мной всегда — и не важно, занимаюсь ли я спортом, делаю ли массаж, раздираю ли себя в клочья скрабом из соли.





Было время, когда я начиталась во всяких журналах о том, что целлюлит — зло (потому что у отретушированных моделей его не бывает), и пыталась с ним бороться. Опять же массаж, скраб и какие-то бездарные кремы.





Но однажды я подумала: а зачем? Если вот мужчинам и так все нравится? Если они целлюлит в упор не видят? Если он им не мешает? Ну, значит, и мне не мешает. У меня круглая упругая еврейская задница — надо радоваться, а не мучить ее всякими разогревающими или, наоборот, замораживающими гадостями.





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Целлюлит — это безумие эпохи 90-х, когда все супермодели продавали миллионами свои видео с тренировками, когда утвердился культ мускулистого, стройного, высокого, идеального женского тела. Не было раньше культа. И раньше — это не во времена Тициана, нет. Раньше — это в 1970-е, 60-е, 50-е. В 80-е самая популярная актриса, любимица Америки и мира Джейн Фонда выпустила свои занятия по аэробике и сделала этот спорт массовым. Все хотели быть такими же совершенными, как она. Такими же поджарыми, худенькими, гладенькими. До Фонды с ее workout даже у голливудских див были животики (культовая звезда Бондианы Урсула Андерс, например), были пухлые ляжки и задница, о да, с целлюлитом. Но в моду вошли фитнесс и мини-юбки — и стало неприлично иметь задницу. Неудачницы молча завидовали тем, кто мог позволить себе шорты-трусы и втирали в свой целлюлит всякий яд. Пыхтели в спортзалах в надежде избавиться от богомерзкой апельсиновой корки. Я отлично помню эту эпоху чертовых микро-мини. На мою задницу мини не надеваются. Попа торчит — и вот сзади подол всегда выше. На макси тоже, но в макси это едва заметно. А в мини с тыла юбка сантиметра на три короче. Очень красиво, угу. Я считала себя нелепой коровой (подростки вообще склонны). Тогда еще были популярны не просто мини, а такие трикотажные без молний — ну, как топ без бретелек, только на задницу. Нет ничего более невыгодного, если у тебя есть хоть малейшие признаки женского телосложения. Но тощие или анорексичные девы радостно их носили, создавая вокруг себя атмосферу ненависти и ревности. Если задницы нет — ты самый модный.



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Но сейчас-то модно все, что угодно. И любые задницы, и любые юбки. А где зад — там целлюлит. За очень редким исключением. Задница без целлюлита — это как грудь без сосков.

И совершенно неясно, зачем женщинам эти страдания и эта борьба. Мужчины целлюлит не видят. Мужчины любят своих женщин с любыми задницами — особенно пухлыми. О да, конечно, мы же не делаем все для мужчин. Или это феминистки не делают все для мужчин? Феминистки не делают, но и на целлюлит им плевать. А нам что? Нам на мужчин плевать, на их мнение, а на целлюлит — нет? Что, вообще, происходит? На кого кому плевать?! Пока ясно одно: женщины зачем-то категорически отрицают любые свои "несовершенства". Даже если это обусловлено природой — и по-другому не бывает. Поры! Все ненавидят поры! Не должно быть никаких пор! Замажем, затонируем, отшлифуем — нет у нас пор. Нам они без надобности. Целлюлит выжжем. Потратим все деньги на то, чтобы его отодрать. Исхудаем до костей — главное, чтобы не было этого преступного жира.



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"Так не должно быть, — грустно сказал один мой бойфренд, когда я исхудала до того, что видны были внутренние органы (не нарочно, правда, на нервной почве). — Где твоя задница?"

После этого я долго и сложно набирала вес (и целлюлит) — и теперь никому его не отдам. Он весь мой — до каждого бугорка на попе. Если вам интересно, то вот мужчины вообще не замечают ни волосков, ни пор, ни бугорков. Они по-другому видят. Сексуальность они видят, формы, видят веселый это человек или зануда. Ну, усы, конечно, заметят. Если сильно пушистые. Это правильно — ухаживать за собой, но культ совершенства сформировался для тех женщин, которым нечем было больше заняться. Он для гламурных домохозяек, которым надо убить время. Что бы еще такого сделать? Ах, в журнальчике написали, что целлюлит — это ужасно, а у меня есть лишних пять часов в день, займусь этим. Ура типа, теперь есть важное дело, цель в жизни. У кого сейчас есть эти пять часов? У меня нету.

