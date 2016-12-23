Судя по ежегодному анализу Fashion Spot, в 2016 году 29 процентов глянцевых обложек украсили темнокожие девушки. Это рекорд.





В октябре Fashion Spot проанализировал показы Недели высокой моды в Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне: среди вышедших на подиумы моделей 25,4 процента — чернокожие. Это самый высокий показатель за всю историю моды.





Оскароносные изменения





В январе группа американских актеров объявила бойкот церемонии вручения кинопремии "Оскар", возмутившись тем, что в пяти основных номинациях заявлены только белые претенденты.





"На "Оскаре" цветные часто развлекают публику и раздают награды, но наши актерские достижения редко признаются. Может, всем чернокожим стоит воздержаться от участия [в церемонии]? Люди обращаются с нами так, как мы им позволяем", — написала в своем Facebook актриса и продюсер Джада Пинкетт-Смит, супруга американского актера и певца Уилла Смита.





После волны возмущения Академия кинематографических искусств и наук США во главе с ее президентом Шерил Бун Айзекс стала прогрессивнее.





"Это трудный, но важный разговор, и пришло время больших перемен", — подчеркнула Айзекс. И пообещала предпринять все необходимые меры, чтобы "добиться столь необходимого многообразия в 2016 году и в последующем".





Никто не любит риски





Подобных скандалов боятся и представители СМИ, от консервативных изданий до самых эпатажных. Совпадение или нет, но журнал Playboy в мае 2016 года победительницей конкурса "Девушка года" признал афроамериканку. Статуса главной "подружки Playboy" удостоилась 31-летняя американская модель Юджина Вашингтон.





A photo posted by Eugena Washington (@eugenawashington) on Sep 27, 2016 at 4:04pm PDT

Чернокожие девушки крайне редко добивались такого успеха. Как известно, любимый типаж основателя журнала Хью Хефнера — светлокожие блондинки.

A photo posted by Eugena Washington (@eugenawashington) on May 12, 2016 at 9:50am PDT

Несмотря на явный прогресс, чернокожие звезды все равно попадают на обложки гораздо реже своих белых коллег. Лучший результат среди чернокожих у актрисы Люпиты Нионго — пять обложек в 2016 году. А скажем, у белой модели Джиджи Хадид — 14 обложек, у ее сестры Беллы — восемь.

A photo posted by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) on Oct 12, 2016 at 9:28am PDT

"Мне кажется, светлокожие артистки воспринимаются рекламодателями как более проверенный вариант. В свою очередь, никто не знает, как будут покупать журнал с чернокожей красавицей на обложке", — говорит главный редактор Fashion Spot Дженнифер Дэвидсон. И уточняет, что чернокожие поп-звезды вроде Бейонсе и Зои Кравиц, конечно же, обеспечивают тираж, а вот с моделями все несколько сложнее.

Такие модные издания, как Harper’s Bazaar, Love, Marie Claire UK, Porter, Vogue Germany, французская и нидерландские версии Vogue не удостоили темнокожих моделей ни одной своей обложки в 2016 году.

Медленно, но верно

Журналисты Fashion Spot отметили растущую популярность моделей-трансгендеров, представительниц пышного формата plus-size и манекенщиц в возрасте.

Это вовсе не прихоть журналов, а реакция на требование потребителей. В результате в 2016 году американская модель c 50-м размером одежды Эшли Грэм стала первой манекенщицей "с формами", которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

A photo posted by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Apr 20, 2016 at 1:11pm PDT

"Для меня загадка, почему несмотря на то, что весь мир отчаянно просит моду принять иные определения физической красоты, некоторые известные бренды диктуют обратные тенденции", — говорит редактор британской версии журнала Vogue Александра Шульман (Alexandra Shulman).

A photo posted by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Jul 8, 2016 at 3:54am PDT

По ее мнению, миру моды стоит принять модели разнообразных типажей и регулярно приглашать их на съемки и в рекламные кампании. "Нам нужно больше возможностей для женщин plus-size, а не просто зал в углу торгового центра с одеждой больших размеров", — уточняет она.

Выпустите и нас

С ней солидарны и женщины, желающие видеть на обложках журналов и показах тех, кто больше напоминает им самих себя. Ради этого в декабре 2016 года представительницы прекрасного пола, не из числа профессиональных моделей, воссоздали показ Victoria's Secret.

30 ноября на подиум в Париже вышли самые красивые манекенщицы современности. Участие в шоу Victoria's Secret для них — ярчайший момент карьеры. Но многие зрители остались недовольны однообразием моделей. Все спортивные и худые, таких редко встретишь в реальной жизни.

Поэтому группа женщин воссоздала показ по-своему, продемонстрировав разные типы телосложения и цвета кожи. Их главной целью было вдохновить тех, кто не отличается модельными параметрами и думает, что мода — это не для них.