Маски — это отличное средство, помогающее решить многие косметические проблемы. В результате регулярного применения уходят отеки, разглаживаются морщинки, а цвет лица значительно улучшается, пишет "Новое время".
Перед началом процедур нужно обязательно позаботиться о соблюдении следующих правил:
- Необходимо убрать с лица волосы и спрятать их под шапочку или повязку для волос;
- Лицо следует тщательно очистить от косметики и загрязнений, затем досуха промокнуть салфеткой;
- Готовую маску наносят с помощью кисточки или шпателя от центра к периферии, по массажным линиям, избегая зоны вокруг глаз и губ;
- Любую маску нельзя держать дольше 20 минут, так как длительная окклюзия нарушает рh кожи, тем самым снижая ее барьерные функции;
- Удалять маску необходимо ватными дисками или косметическими нетканными салфетками, смоченными в теплой воде;
- Процедуру следует повторять не чаще двух раз в неделю.
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