Перед началом процедур нужно обязательно позаботиться о соблюдении следующих правил:
  • Необходимо убрать с лица волосы и спрятать их под шапочку или повязку для волос;
  • Лицо следует тщательно очистить от косметики и загрязнений, затем досуха промокнуть салфеткой;
  • Готовую маску наносят с помощью кисточки или шпателя от центра к периферии, по массажным линиям, избегая зоны вокруг глаз и губ;
  • Любую маску нельзя держать дольше 20 минут, так как длительная окклюзия нарушает рh кожи, тем самым снижая ее барьерные функции;
  • Удалять маску необходимо ватными дисками или косметическими нетканными салфетками, смоченными в теплой воде;
  • Процедуру следует повторять не чаще двух раз в неделю.