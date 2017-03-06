Пять способов стать более красивой с кокосовым маслом

Борьба против сухой кожи. Возьмите ложку кокосового масла, ложку меда, добавьте ложку оливкового масла и смешайте. А теперь нанесите полученную микстуру на лицо и подержите 15 минут, после чего смойте теплой водой. Это великолепная увлажняющая маска с долгосрочным эффектом.

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Борьба с недостатками кожи. Смешайте ложку кокосового масла с ложкой оливкового масла, и добавьте совсем чуть-чуть имбирной пасты. Нанесите на лицо, затем смойте через 15 минут обычной водой. Это маска прекрасно избавляет от различного рода несовершенств кожи.



Увлажнение кожи. Необходима столовая ложка кокосового масла и половина столовой ложки йогурта. Растопите кокосовое масло в кастрюле на маленьком огне, затем добавьте туда йогурт до появления вязкой субстанции. Перелейте концентрат в чашку и дайте охладиться до комфортной температуры, а затем нанесите на кожу. Подождите 15 минут и смывайте теплой водой.

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Удаление мертвых клеток. Смешайте кокосовое масло с розовой водой. Разотрите некоторое количество овса и добавьте в полученную микстуру. Также добавьте туда сахар и мед. Хорошенько размешайте, но только до полутвердого состояния. Втираете в лицо круговыми движениями. Кожу можно вымыть примерно через 5 минут.



Для осветления кожи. Смешайте кокосовое масло и некоторое количество сливок в чашке. Можно добавить сюда немного нутовой муки, и если у вас жирная кожа, то она поможет удалить грязь и сало. Наносите на кожу, держите в течение 15 минут, а затем принимайте горячий душ.

