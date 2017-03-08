Филлеры — инъекционные кожные наполнители, которые используются в косметологии для уменьшения глубины морщин, для заполнения носогубных складок и заломов в уголках рта, а также для увеличения объема губ. Не менее эффективны они и для улучшения качества кожи на шее.





С помощью филлеров корректируют овал лица, форму скул, щек и подбородка. Кроме того, существует инъекционная ринопластика, когда благодаря филлерам врач может улучшить форму носа, убрать неэстетичную горбинку.