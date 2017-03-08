Если вы думаете, что возможности филлеров ограничиваются лишь увеличением объема губ и разглаживанием морщин, то вы сильно заблуждаетесь. Современные инъекции могут решить целый спектр важных эстетических задач — от коррекции овала лица до улучшения формы носа. Что именно стоит учитывать при выборе филлера? Все, что нужно знать о филлерах для кожи, а также о том, в чем их отличие, расскажут медицинские эксперты Passion.ru.
Филлеры — инъекционные кожные наполнители, которые используются в косметологии для уменьшения глубины морщин, для заполнения носогубных складок и заломов в уголках рта, а также для увеличения объема губ. Не менее эффективны они и для улучшения качества кожи на шее.
С помощью филлеров корректируют овал лица, форму скул, щек и подбородка. Кроме того, существует инъекционная ринопластика, когда благодаря филлерам врач может улучшить форму носа, убрать неэстетичную горбинку.
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