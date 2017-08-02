Array ( [id] => 49100251 [author] => [title] => "Вампирское" омоложение: новый любимый бьюти-тренд знаменитостей [lead] => Может ли ваша собственная кровь препятствовать старению кожи? Новый способ ухода за кожей вызвал неоднозначную реакцию среди косметологов, дерматологов и желающих продлить молодость. Подробно о "вампирских" средствах по уходу за кожей рассказывает издание Health.com . [body] =>

Если вы думали, что стать донором — единственный полезный способ применения вашей крови, то подумайте еще раз. В последнее время человеческая кровь становится все более популярным ингредиентом в изготовлении средств по уходу за кожей, и все больше и больше знаменитостей обращаются к таким "вампирским" методам, чтобы сохранить свою кожу в идеальном состоянии. Но действительно ли эти процедуры работают?

Немецкий доктор Барбара Штурм запустила собственную линию средств по уходу за кожей, и стала известна благодаря изобретенному ею крему MC1, который в народе величают не иначе как "кровавый крем". Хитрость этого чудо-продукта заключается в том, что этот увлажняющий крем делается исключительно по индивидуальному заказу, и в его состав входит… кровь заказчика. По словам доктора Штурм, кровь обладает успокаивающим и смягчающим свойством, а также повышают выработку коллагена и уменьшают признаки старения кожи. Необычный крем доступен только в клиниках доктора Штурм в Мюнхене и Дюссельдорфе, а на официальном сайте доктора стоимость средства не указывается. Правда, особо искушенные поговаривают, что цена за одну баночку такого крема превышает тысячу долларов.



Дорогостоящий крем стал невероятно популярным среди знаменитостей, включая модель Хэйли Болдуин и предпринимательницу Ханну Бронфман, которая недавно познакомила своих подписчиков в Instagram с процессом изготовления крема от доктора Барабары Штурм.

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Помимо крема с кровью существуют и другие "вампирские" процедуры, полюбившиеся голливудским звездам. И в этом случае все выглядит куда более зловеще: предварительно у клиента берется кровь, которую затем с помощью тончайших иголочек вводят обратно в их же кожу. У этой методики не так уж мало последователей, в число которых входит, например, Ким Кардашьян, сделавшая этот способ популярным во время съемок одного из эпизодов своего шоу. Эта процедура доступна во многих спа-центрах по всему миру, где обычно она называется "богатая тромбоцитами плазма" (БоТП) или PRP-терапия.

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Однако, даже если вы не против пожертвовать немного собственной крови ради красоты кожи, вопрос остается открытым: действительно ли эти методики работают?

Дерматолог Брюс Э. Кац из Нью-Йорка рассказал, что кровь действительно обладает восстанавливающими кожу свойствами, однако не в качестве средства для наружного применения: "Плазма, которая используется в креме MC1, не активна и не способна проникнуть глубже поверхностного слоя кожи".

Однако это не значит, что изобретение доктора Штурм бесполезно для кожи: формула крема содержит и хорошие вспомогательные вещества — антиоксиданты и экстракт портулак. Но по словам доктора Каца, одной лишь крови мало, чтобы преобразить кожу. Издание Health обратилось к доктору Штурм за комментариями, однако она на тот момент была недоступна.

С другой стороны, "вампирские" процедуры могут быть стоящими (укольчика и дискомфорта). "В этих процедурах используется свежесобранная кровь, а это значит, что полезный белок в плазме остается неповрежденным - он стимулирует выработку коллагена, образование новых кровяных телец и даже волосяных луковиц", — утверждает доктор Кац.

Доктор Дебра Джалиман, дерматолог из Нью-Йорка, согласна с мнением, что процедуры с использованием крови могут принести ощутимый результат: "БоТП можно сочетать с микроигольчатой терапией для сужения пор, уменьшения мелких морщинок и шрамов от акне". Другими словами, такие процедуры могут быть полезными только в руках профессионалов.

Если вы не готовы обкалывать кожу собственной кровью во имя красоты, то и для вас есть хорошие новости: многие "бескровные" кремы и сыворотки содержат мощный заряд веществ, препятствующих старению кожи, например, витамин С, который нейтрализует действие свободных радикалов, осветляет кожу и омолаживает ее.

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