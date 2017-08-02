LV

"Вампирское" омоложение: новый любимый бьюти-тренд знаменитостей

DELFI Woman
Оставить комментарий
Drakula
Foto: Vida Press

Может ли ваша собственная кровь препятствовать старению кожи? Новый способ ухода за кожей вызвал неоднозначную реакцию среди косметологов, дерматологов и желающих продлить молодость. Подробно о "вампирских" средствах по уходу за кожей рассказывает издание Health.com.

Если вы думали, что стать донором — единственный полезный способ применения вашей крови, то подумайте еще раз. В последнее время человеческая кровь становится все более популярным ингредиентом в изготовлении средств по уходу за кожей, и все больше и больше знаменитостей обращаются к таким "вампирским" методам, чтобы сохранить свою кожу в идеальном состоянии. Но действительно ли эти процедуры работают?

Немецкий доктор Барбара Штурм запустила собственную линию средств по уходу за кожей, и стала известна благодаря изобретенному ею крему MC1, который в народе величают не иначе как "кровавый крем". Хитрость этого чудо-продукта заключается в том, что этот увлажняющий крем делается исключительно по индивидуальному заказу, и в его состав входит… кровь заказчика. По словам доктора Штурм, кровь обладает успокаивающим и смягчающим свойством, а также повышают выработку коллагена и уменьшают признаки старения кожи. Необычный крем доступен только в клиниках доктора Штурм в Мюнхене и Дюссельдорфе, а на официальном сайте доктора стоимость средства не указывается. Правда, особо искушенные поговаривают, что цена за одну баночку такого крема превышает тысячу долларов.

Дорогостоящий крем стал невероятно популярным среди знаменитостей, включая модель Хэйли Болдуин и предпринимательницу Ханну Бронфман, которая недавно познакомила своих подписчиков в Instagram с процессом изготовления крема от доктора Барабары Штурм.

Помимо крема с кровью существуют и другие "вампирские" процедуры, полюбившиеся голливудским звездам. И в этом случае все выглядит куда более зловеще: предварительно у клиента берется кровь, которую затем с помощью тончайших иголочек вводят обратно в их же кожу. У этой методики не так уж мало последователей, в число которых входит, например, Ким Кардашьян, сделавшая этот способ популярным во время съемок одного из эпизодов своего шоу. Эта процедура доступна во многих спа-центрах по всему миру, где обычно она называется "богатая тромбоцитами плазма" (БоТП) или PRP-терапия.

Однако, даже если вы не против пожертвовать немного собственной крови ради красоты кожи, вопрос остается открытым: действительно ли эти методики работают?

Дерматолог Брюс Э. Кац из Нью-Йорка рассказал, что кровь действительно обладает восстанавливающими кожу свойствами, однако не в качестве средства для наружного применения: "Плазма, которая используется в креме MC1, не активна и не способна проникнуть глубже поверхностного слоя кожи".

Однако это не значит, что изобретение доктора Штурм бесполезно для кожи: формула крема содержит и хорошие вспомогательные вещества — антиоксиданты и экстракт портулак. Но по словам доктора Каца, одной лишь крови мало, чтобы преобразить кожу. Издание Health обратилось к доктору Штурм за комментариями, однако она на тот момент была недоступна.

С другой стороны, "вампирские" процедуры могут быть стоящими (укольчика и дискомфорта). "В этих процедурах используется свежесобранная кровь, а это значит, что полезный белок в плазме остается неповрежденным - он стимулирует выработку коллагена, образование новых кровяных телец и даже волосяных луковиц", — утверждает доктор Кац.

Доктор Дебра Джалиман, дерматолог из Нью-Йорка, согласна с мнением, что процедуры с использованием крови могут принести ощутимый результат: "БоТП можно сочетать с микроигольчатой терапией для сужения пор, уменьшения мелких морщинок и шрамов от акне". Другими словами, такие процедуры могут быть полезными только в руках профессионалов.

Если вы не готовы обкалывать кожу собственной кровью во имя красоты, то и для вас есть хорошие новости: многие "бескровные" кремы и сыворотки содержат мощный заряд веществ, препятствующих старению кожи, например, витамин С, который нейтрализует действие свободных радикалов, осветляет кожу и омолаживает ее.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Пять продуктов, которые никогда не покупают себе косметологи

Пять продуктов, которые никогда не покупают себе косметологи
Секрет Дракулы: омоложение кровью

Секрет Дракулы: омоложение кровью "по-вампирски"
Девять знаменитостей, которые не стесняются своих бьюти-ритуалов

Девять знаменитостей, которые не стесняются своих бьюти-ритуалов
Drakula

"Вампирское" омоложение: новый любимый бьюти-тренд знаменитостей

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

От прыщей к сияющей красоте: как менструальный цикл влияет на ваш внешний вид

От прыщей к сияющей красоте: как менструальный цикл влияет на ваш внешний вид

Не хлопком единым. Лучшие летние образы с льняными брюками

Не хлопком единым. Лучшие летние образы с льняными брюками

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

подробнее
Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Большой гороскоп: что звезды обещают нам в августе

Большой гороскоп: что звезды обещают нам в августе

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Ābolu, gurķu, ingvera un zaļās tējas smūtijs

Мы едим не только салатные листья и капусту. Специалист по питанию о плюсах и минусах сыроедения

ФОТО: 15 знаменитостей, которые решились на сэлфи без макияжа

ФОТО: 15 знаменитостей, которые решились на сэлфи без макияжа (1)

подробнее
Только на woman
Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

Maija Silova

Десять вопросов о счастье и красоте: отвечает телеведущая Майя Силова

На самом деле наука — это творчество. Ренате Ранка о микробах, карьере и материнстве

На самом деле наука — это творчество. Ренате Ранка о микробах, карьере и материнстве