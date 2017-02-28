"Во времена, когда в Латвию еще не пришли распространенные сегодня и доступные для всех ZARA, H&M и тому подобные марки, у молодых людей была большая потребность в стильной одежде. Денег у меня на тот момент особых не имелось, как и богатых родителей за спиной, поэтому я нашел свой выход из ситуации — ушил себе рубашку, переделал еще несколько вещей, а потом стал покупать какие-то дешевые джинсы в секонд хэндах и "вдыхать" в них новую жизнь, перекраивая и дополняя разными элементами. По городу пошла молва о том, что я делаю, и мне начали давать первые заказы — друзья буквально просили "порвать им джинсы". А еще через два месяца одна знакомая предложила сделать показ моих работ, и он, к моему собственному удивлению, прошел на ура. Все это в сумме и привело меня к тому, что есть сейчас — к собственному бренду и ателье", — вспоминает Илья.