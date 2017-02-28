"Во времена, когда в Латвию еще не пришли распространенные сегодня и доступные для всех ZARA, H&M и тому подобные марки, у молодых людей была большая потребность в стильной одежде. Денег у меня на тот момент особых не имелось, как и богатых родителей за спиной, поэтому я нашел свой выход из ситуации — ушил себе рубашку, переделал еще несколько вещей, а потом стал покупать какие-то дешевые джинсы в секонд хэндах и "вдыхать" в них новую жизнь, перекраивая и дополняя разными элементами. По городу пошла молва о том, что я делаю, и мне начали давать первые заказы — друзья буквально просили "порвать им джинсы". А еще через два месяца одна знакомая предложила сделать показ моих работ, и он, к моему собственному удивлению, прошел на ура. Все это в сумме и привело меня к тому, что есть сейчас — к собственному бренду и ателье", — вспоминает Илья.
"Девушки, отложите молотки". Дизайнер Илья Булычев о "капризном" дениме, моде на дырки и настоящих женщинах
Мы никогда не перестанем видеть на улицах людей в рваных джинсах, считает латвийский "король денима" Илья Булычев. В интервью порталу DELFI дизайнер объяснил, что значит "одевать эмоции", при каких условиях джинсы могут быть женственными, и рассказал, на что стоит делать ставку женщине, чтобы всегда быть желанной.
"В восемнадцать лет я взял у мамы швейную машинку и переделал скучные джинсы друга в яркий клубный предмет одежды". Редко подобное звучит из уст мужчины. Особенно, если этот мужчина внешне больше похож на профессионального спортсмена, чем на модельера. Тем не менее, именно так началась история креативного директора модного бренда BULICHEV, а с недавнего времени еще и автора блога "Как с нуля" Ильи Булычева.
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