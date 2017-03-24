На этой неделе в отеле Bellevue Park Hotel Riga прошел большой отбор моделей, в рамках которого молодые, красивые и талантливые манекенщицы соревновались за симпатии дизайнеров, чтобы представлять их творения на показах Riga Fashion Week.

Организаторы недели моды рассказали Delfi Izklaide, что всего в кастинге приняли участие 165 девушек и 30 парней из крупнейших модельных агентств Латвии.

Как проходил кастинг — смотрите в нашем эксклюзивном фоторепортаже.