Уже совсем скоро столицу Латвии ожидает самое модное событие сезона — с 28 марта по 1 апреля город накроет стильной волной Riga Fashion Week. Но, большое мероприятие требует тщательной подготовки. DELFI Izklaide побывал на кастинге моделей RFW.
На этой неделе в отеле Bellevue Park Hotel Riga прошел большой отбор моделей, в рамках которого молодые, красивые и талантливые манекенщицы соревновались за симпатии дизайнеров, чтобы представлять их творения на показах Riga Fashion Week.
Организаторы недели моды рассказали Delfi Izklaide, что всего в кастинге приняли участие 165 девушек и 30 парней из крупнейших модельных агентств Латвии.
Как проходил кастинг — смотрите в нашем эксклюзивном фоторепортаже.