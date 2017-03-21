Уже сообщалось, что в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. А после приема важной гостьи он с семьей отправился наслаждаться уикендом во Флориду.

Трамп с супругой Меланьей и младшим сыном Бэрроном (на фото) были окружены журналистами как во время отъезда из Вашингтона, так и по прибытию в Палм-Бич. Представители СМИ одарили первую леди США множеством комплиментов, сходясь во мнении, что Меланья Трамп выглядит невероятно элегантно, но в то же время очень чувственно.