Говорят, май — самый романтичный месяц в году. А новый месяц означает и новое начало, и дает возможность показать себя, выведя в свет яркие наряды. Как мы будем выглядеть в мае? DELFI Viņa предлагает 31 стильный образ.
Надеемся, что месяц все же порадует нас солнцем и теплом, и постепенно переходим в режим приготовлений к летнему сезону, подбирая более яркие и легкие наряды. Май — лучшее время для модной ревизии. Внимательно просмотрите свой гардероб на наличие вышедших из моды элементов одежды. Высвободите в шкафу место для стильных новинок!
Что же актуально в этом сезоне? Смотрим на примерах модных блогеров.