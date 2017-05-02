Надеемся, что месяц все же порадует нас солнцем и теплом, и постепенно переходим в режим приготовлений к летнему сезону, подбирая более яркие и легкие наряды. Май — лучшее время для модной ревизии. Внимательно просмотрите свой гардероб на наличие вышедших из моды элементов одежды. Высвободите в шкафу место для стильных новинок!

Что же актуально в этом сезоне? Смотрим на примерах модных блогеров.

A post shared by Lauren Sheriff (@laurenevasheriff) on Apr 21, 2017 at 5:01am PDT



A post shared by Gabrielle Lacasse (@dentellefleurs) on Apr 22, 2017 at 11:29am PDT



A post shared by GRASIE MERCEDES (@grasiemercedes) on Apr 26, 2017 at 12:57pm PDT



A post shared by GRASIE MERCEDES (@grasiemercedes) on Apr 5, 2017 at 9:18am PDT



A post shared by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Apr 12, 2017 at 5:34am PDT



A post shared by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Apr 4, 2017 at 1:32pm PDT



A post shared by Suburban Faux-Pas by Krystin (@krystin_lee) on Apr 24, 2017 at 7:03pm PDT



A post shared by Olivia // Corporate Catwalk (@oliviajeanette_) on Apr 4, 2017 at 8:31am PDT



A post shared by Sheryl Luke (@walkinwonderland) on Apr 20, 2017 at 11:17am PDT



A post shared by Katia Hanine (@lapiz_of_luxury) on Apr 10, 2017 at 2:09pm PDT



A post shared by Who What Wear (@whowhatwear) on Apr 2, 2017 at 6:42pm PDT



A post shared by @pretttylittlelayers on Apr 19, 2017 at 6:18am PDT



A post shared by @pretttylittlelayers on Apr 12, 2017 at 6:27am PDT



A post shared by Gabrielle Lacasse (@dentellefleurs) on Apr 13, 2017 at 5:45pm PDT



A post shared by GRASIE MERCEDES (@grasiemercedes) on Mar 28, 2017 at 7:33pm PDT



A post shared by Sheryl Luke (@walkinwonderland) on Apr 7, 2017 at 4:57pm PDT



A post shared by Sheryl Luke (@walkinwonderland) on Mar 30, 2017 at 6:57pm PDT



A post shared by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Apr 20, 2017 at 6:41pm PDT



A post shared by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Apr 17, 2017 at 6:26pm PDT



A post shared by Gabrielle Lacasse (@dentellefleurs) on Apr 3, 2017 at 1:04pm PDT



A post shared by GRASIE MERCEDES (@grasiemercedes) on Mar 8, 2017 at 11:42am PST



A post shared by The Styleograph (@thestyleograph) on Apr 10, 2017 at 10:10am PDT





A post shared by Gabi Gregg (@gabifresh) on Mar 18, 2017 at 1:32pm PDT





A post shared by Cassandra De La Vega (@cassandradelav) on Mar 30, 2017 at 6:30pm PDT





A post shared by Ella Catliff (@lapetiteanglaise) on Apr 22, 2017 at 5:29am PDT





A post shared by Mary Orton (@maryorton) on Apr 20, 2017 at 1:17pm PDT





A post shared by nicolette mason (@nicolettemason) on Mar 7, 2017 at 9:54am PST





A post shared by nicolette mason (@nicolettemason) on Mar 9, 2017 at 10:50am PST





A post shared by Mary Orton (@maryorton) on Apr 14, 2017 at 4:13am PDT

