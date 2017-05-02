Надеемся, что месяц все же порадует нас солнцем и теплом, и постепенно переходим в режим приготовлений к летнему сезону, подбирая более яркие и легкие наряды. Май — лучшее время для модной ревизии. Внимательно просмотрите свой гардероб на наличие вышедших из моды элементов одежды. Высвободите в шкафу место для стильных новинок!

Что же актуально в этом сезоне? Смотрим на примерах модных блогеров.


A post shared by @pretttylittlelayers on Apr 19, 2017 at 6:18am PDT


A post shared by @pretttylittlelayers on Apr 12, 2017 at 6:27am PDT


A post shared by Gabi Gregg (@gabifresh) on Mar 18, 2017 at 1:32pm PDT


A post shared by Mary Orton (@maryorton) on Apr 20, 2017 at 1:17pm PDT


A post shared by Mary Orton (@maryorton) on Apr 14, 2017 at 4:13am PDT