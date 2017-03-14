Одна из главных тенденций сезона Весна-Лето 2017 — туфли с открытой пяткой на небольшом каблуке. В этом году их стоит носить с любой одеждой. Лучше всего подобные туфли смотрятся без аккомпанемента в виде колготок, но мелкая сетка в этой истории вполне себе позволительна.







A post shared by Alexandra Winzer (@puppenally) on Jan 22, 2017 at 9:42am PST

Любые сапоги, на каблуках любой высоты, абсолютно любого цвета нельзя носить с колготками в сетку. Это предметы из разных миров и пересекаться в одном образе они не должны ни при каких обстоятельствах. Пожалуй, это единственный запрет, где исключений не существует. Зато ботильоны на устойчивом каблуке — именно та обувь, которую можно смело носить с сеткой.

A post shared by Caroline Daur (@carodaur) on Mar 1, 2017 at 3:02am PST

Если в 90-е колготки в сетку ассоциировались со стилем гранж, то в нулевые на смену массивным ботинкам пришли туфли на шпильке. Сегодня сочетать сетку и лодочки на высоком каблуке можно, вот только вместо ультракоротких платьев лучше выбирать укороченные джинсы, а сами колготки заменять на носки. Этот же трюк стоит проделывать и с другой обувью: лоферами, кроссовками, кедами.

A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Mar 2, 2017 at 7:15am PST

Платья и юбки длины мини с колготками в сетку комбинировать можно и нужно, но стоит помнить о простых правилах: глубокое декольте при таком дуэте запрещено, тонкие ткани исключаются (пусть все эти ультракороткие, многослойные юбки из тюля и шелка так и останутся воспоминанием о нулевых). Обувь на каблуке, конечно, подобрать можно (взять хотя бы строгие ботильоны), но лучше выбрать пару на плоском ходу. Если желание оторваться от земли непреодолимое — попробуйте примерить ботинки на платформе.

A post shared by Paula Ordovás (@mypeeptoes) on Jan 18, 2017 at 1:54pm PST

Казалось бы, леопард, короткая юбка и колготки в сетку — смесь более чем гремучая. Собирать образ из таких предметов нужно, подумав сто раз. Если "смягчить" образ такими спокойными вещами, как белая футболка и пиджак в строгую гусиную лапку, а в качестве обуви выбрать не высокий каблук, а ботинки, то подобная комбинация вполне имеет право на существование.

A post shared by Paula Ordovás (@mypeeptoes) on Dec 31, 2016 at 7:12am PST

В каком-то смысле колготки (и носки) в сетку даже заменили классические черные модели. Их носят с укороченными брюками, джинсами и строгими лоферами. Получается неплохо.

A post shared by MADELENE BILLMAN (@madelenebillman) on Mar 9, 2017 at 4:13am PST

Худи, кроссовки, объемные платья, напоминающие безразмерные толстовки, — беспроигрышный прием, если речь идет о сетчатых колготках. Тут есть что-то и от эпохи гранжа 90-х, но вместе с тем такие образы смотрятся очень органично, круто и современно.

A post shared by Alexandra Winzer (@puppenally) on Dec 7, 2016 at 1:17am PST

A post shared by Kamel Lahmadi (@styleandthecity) on Feb 15, 2017 at 9:40am PST

Крупная сетка — не самый удачный выбор. В этой истории мы бы рекомендовали обходить стороной колготки, напоминающие рыбную сеть. Но если уж они оказались у вас в руках, и вы не собираетесь убирать их в дальний ящик, то никогда не носите их с короткими юбками и платьями. Придумайте образ с максимально простыми, нейтральными вещами и сделайте акцент на обуви, например, на ярких ботильонах или ботинках.

A post shared by Elif Filyos (@thefashionmedley) on Nov 10, 2016 at 11:44am PST

Кроме того, сегодня колготки в сетку вышли из привычного нам всем формата. Тут есть самые причудливые формы: соты, ромбы, круги, рисунки и узоры, нанесенные поверх колготок, и многое другое. Точно есть из чего выбрать.