Конечно, хочется больше яркости. Поэтому смело прощайтесь с холодными зимними тонами и позвольте себе что-то более смелое и веселое! Яркие ноготки могут не только освежить образ, но и прекрасно поднимают настроение.

Говоря о самых актуальных дизайнах этого сезона, мастер маникюра Саманта Вейиня рассказала, что первенство модных тенденций сейчас в маникюре занимает минимализм: линии, аскетичные узоры, матовые дизайны, глиттер, металлические цвета и самые разнообразные абстрактные комбинации. В двух словах, к дизайну ногтей сегодня стоит подходить как к произведению искусства", — заявила мастер.

В продолжении предлагаем вам нашу подборку яркого маникюра на любой вкус!


A post shared by Kiki (@katya_ki) on Feb 24, 2017 at 2:40pm PST


A post shared by DeniSOVA (@denisova_studio) on Mar 3, 2017 at 11:23am PST


A post shared by DeniSOVA (@denisova_studio) on Feb 27, 2017 at 1:57am PST