Невзирая на календарь, погода за окном совсем не кричит о приходе весны. Но ведь в душе мы уже давно готовы пробудиться от зимней спячки, не так ли? А это значит, что и угрюмые цвета одежды и аксессуаров пора сменить на нечто более жизнерадостное! Это относится и к маникюру. Какой бы дизайн выбрать? Свою подборку представляет DELFI Viņa.
Конечно, хочется больше яркости. Поэтому смело прощайтесь с холодными зимними тонами и позвольте себе что-то более смелое и веселое! Яркие ноготки могут не только освежить образ, но и прекрасно поднимают настроение.
Говоря о самых актуальных дизайнах этого сезона, мастер маникюра Саманта Вейиня рассказала, что первенство модных тенденций сейчас в маникюре занимает минимализм: линии, аскетичные узоры, матовые дизайны, глиттер, металлические цвета и самые разнообразные абстрактные комбинации. В двух словах, к дизайну ногтей сегодня стоит подходить как к произведению искусства", — заявила мастер.
В продолжении предлагаем вам нашу подборку яркого маникюра на любой вкус!