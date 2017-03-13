Конечно, хочется больше яркости. Поэтому смело прощайтесь с холодными зимними тонами и позвольте себе что-то более смелое и веселое! Яркие ноготки могут не только освежить образ, но и прекрасно поднимают настроение.

Говоря о самых актуальных дизайнах этого сезона, мастер маникюра Саманта Вейиня рассказала, что первенство модных тенденций сейчас в маникюре занимает минимализм: линии, аскетичные узоры, матовые дизайны, глиттер, металлические цвета и самые разнообразные абстрактные комбинации. В двух словах, к дизайну ногтей сегодня стоит подходить как к произведению искусства", — заявила мастер.

В продолжении предлагаем вам нашу подборку яркого маникюра на любой вкус!

A post shared by DeniSOVA (@denisova_studio) on Mar 5, 2017 at 1:24am PST



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A post shared by Happy Nails (@happynails_studio) on Nov 14, 2016 at 2:43am PST