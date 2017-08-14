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Правила джентльмена: 11 стильных вещей, которыми мужчине стоит обзавестись до 30 лет

DELFI Woman
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Правила джентльмена: 11 стильных вещей, которыми мужчине стоит обзавестись до 30 лет
Foto: Shutterstock

Когда мужчине исполняется 30 лет, он, как правило, начинает оглядываться на свою жизнь. Но стоит оглянуться и на свой гардероб, потому что, возможно, там царит хаос. А кто в этом нелегком деле может помочь мужчинам, если не женщины? Поэтому вместе с Business Insider мы подготовили список из 11 вещей, обязательных в гардеробе любого 30-летнего джентльмена.

Рубашки и галстуки

Правила джентльмена: 11 стильных вещей, которыми мужчине стоит обзавестись до 30 лет
Foto: Shutterstock

Хотя бы пара качественных сорочек и пара галстуков могут решить больше проблем, чем вам кажется. Белая и голубая рубашки, а также черный галстук и галстук нейтрального цвета — обязательный минимум, который должен быть в вашем шкафу!

Дорогие часы для особых случаев

Даже если вы не увлекаетесь подобными аксессуарами, не стоит недооценивать значимость хороших часов, которые без слов могут охарактеризовать вас как зрелого и уверенного мужчину.

Несколько пар качественной обуви

Правила джентльмена: 11 стильных вещей, которыми мужчине стоит обзавестись до 30 лет
Foto: Shutterstock

Качественные туфли всегда стоят своих денег. Не скупитесь и приобретите действительно превосходные туфли, которые вы сможете надеть с костюмом, и на ближайшие 10 лет у вас станет одной головной болью меньше. Кроме того стоит также обзавестись добротной легкой обувью для лета — мокасинами или слипонами, а может даже и лоаферами, в которых вы сможете ходить в теплую погоду.

Светлые кроссовки из кожи также приветствуются в гардеробе джентльмена, но не забывайте об одном из главных правил ношения подобных вещей: кроссовки для свободного времени и кроссовки для спортивного зала — это далеко не одно и то же, и если первое вполне можно комбинировать с джинсами и блейзером в стиле "кэжуал", то место второго — исключительно в "качалке".

Зонт

Конечно, можно носить с собой складной зонтик, но 30-летнему мужчине все же стоит рассмотреть более солидные варианты подобных аксессуаров.

Сшитый у портного костюм

Правила джентльмена: 11 стильных вещей, которыми мужчине стоит обзавестись до 30 лет
Foto: Shutterstock

Больше никаких оправданий — теперь вы взрослый мужчина. Обзаведитесь как минимум одним костюмом, лучше серым или темно-синим. Хотя, к этому возрасту у вас уже должны быть оба.

Добротная куртка

Прибалтийская погода — "дама капризная", поэтому стоит подготовиться к ветренным дням заранее. Ведь дрожащий от холода мужчина никак не может выглядеть уверенным в себе, не так ли?

Качественный кожаный бумажник

Правила джентльмена: 11 стильных вещей, которыми мужчине стоит обзавестись до 30 лет
Foto: Shutterstock

Если вы до сих пор пользуетесь тряпичным бумажником с принтом из игры Pac-Man, то пришло время повзрослеть.

Темные джинсы

Джинсы есть у каждого мужчины, но сейчас пора найти те, которые будут не только стильными и удобными, но и сидеть на вас так, словно их сшили специально для вас.

Идеальная футболка

Идеальные футболки существуют, вам просто надо их найти. Оставляя за собой третий десяток, встречайте четвертый стильно и с комфортом.

Прочный ремень

Правила джентльмена: 11 стильных вещей, которыми мужчине стоит обзавестись до 30 лет
Foto: Shutterstock

Вместо того, чтобы покупать ремни каждый год, вложитесь в качественный ремень, который будет служить вам несколько лет.

Подходящие очки

Неважно, солнечные очки или для зрения, вам нужна модель, которая будет подчеркивать черты вашего лица, а не перенимать все внимание на себя.

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DELFI Woman

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