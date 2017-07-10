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Всегда актуальные миди: большая подборка платьев средней длины

DELFI Woman
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Foto: Instagram

В гардеробе каждой женщины должно быть хотя бы одно платье миди, ведь благодаря своей универсальности такой вид платьев вряд ли когда-нибудь выйдет из моды — они достаточно целомудренны, чтобы не раскрыть лишнего, но при этом достаточно женственны, чтобы заинтриговать. DELFI Viņa предлагает подборку самых актуальных в этом сезоне платьев средней длины.

Подбирая платье, нужно учитывать особенности женской фигуры. О том, как это сделать, читайте подробнее здесь. Ну а мы предлагаем вам вдохновиться большой подборкой женственных образов с платьями миди.




A post shared by ModCloth (@modcloth) on Jul 7, 2017 at 9:59am PDT

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DELFI Woman

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Всегда актуальные миди: большая подборка платьев средней длины

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