Всегда актуальные миди: большая подборка платьев средней длины

В гардеробе каждой женщины должно быть хотя бы одно платье миди, ведь благодаря своей универсальности такой вид платьев вряд ли когда-нибудь выйдет из моды — они достаточно целомудренны, чтобы не раскрыть лишнего, но при этом достаточно женственны, чтобы заинтриговать. DELFI Viņa предлагает подборку самых актуальных в этом сезоне платьев средней длины.