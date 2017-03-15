Сексуальное желание — непростой механизм, который включает как психологическую готовность к сексу, так и генитальный ответ. Общепринятое мнение таково: если гениталии женщины "показывают" готовность к половому акту, значит, она хочет секса.

Это мнение ошибочно и базируется на восприятии мужской сексуальности как эталона.

Действительно, у мужчин эрекция чаще всего говорит о желании немедленно заняться сексом. Это подтверждают многочисленные исследования.

В 2010 году канадский сексолог Мередит Чиверс и ее коллеги проанализировали 132 исследования, посвященных сексуальному желанию и генитальному ответу.

В этих исследованиях около 2500 женщин и 2000 мужчин фантазировали о сексе, смотрели эротические фильмы и фото, а затем ученые измеряли уровень их возбуждения — субъективного, о котором говорили сами испытуемые, и объективного, о котором говорили их гениталии.

Выяснилось, что у мужчин эрекция в 66% случаев говорит о сексуальном желании. Но у женщин все совсем не так. Лишь в 26% ситуаций, когда женские гениталии выглядели возбужденно (прилила кровь, выделилась смазка), респонденты говорили, что хотят секса. Такое явление ученые назвали нонконкордантностью женского возбуждения.

Вывод простой: если хотите понять, хочет ли женщина секса, спросите ее. И верьте ее словам больше, чем гениталиям.