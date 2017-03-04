То, что мы привыкли называть темпераментом, на языке сексологии именуется "половой конституцией".





"Это совокупность качеств, которые определяют уровень половой активности. Проще говоря — то, насколько сильно человек хочет заниматься сексом, и то, насколько полно это желание он способен реализовать", — объясняет Лариса Штарк.





Понятно, что темперамент у всех людей совершенно разный. Но условно его проявление можно разделить на группы по интенсивности — слабый, средний, сильный. На то, каким именно он будет, влияет два главных фактора: физиологический и социально-психологический.





Темперамент зависит от физиологии "Биологически сексуальный темперамент и мужчин, и женщин зависит от полового гормона тестостерона. Чем выше его содержание в крови, тем больше потребность в сексе", — объясняет Лариса Штарк. Количество этого гормона во многом влияет и на внешность человека. У людей с высоким уровнем тестостерона, как правило, ноги короче относительно роста, более обильное оволосение тела. Так что мнение о том, что коротконогие и "волосатые" — более темпераментные любовники, вовсе не миф. Темперамент зависит и от особенностей нервной системы, от того, насколько быстро тело реагирует на разные стимулы, сильно ли человек восприимчив.



"Грубо говоря, есть люди сангвиники — активные, подвижные, легкие на подъем. А есть медленные флегматики, с не очень быстрыми реакциями, соответственно, и в сексуальном поведении они будут совсем другими", — приводит пример сексолог. Если от природы вам достался не очень сильный темперамент, а хочется вулкана страстей, не надо отчаиваться. Потому что, по словам нашего эксперта, гораздо сильнее влияет на качество и количество секса социально-психологический фактор: то, с какими установками насчет половой жизни воспитывается человек и какой опыт получил в зрелом возрасте. И в этом много чего можно изменить к лучшему.



Темперамент зависит от воспитания и психологических особенностей





Если физиология — это о том, сколько человек хочет секса, то воспитание и психологические установки — о том, в какой степени он может свои эротические желания реализовать. Даже гипертемпераментный от природы человек может иметь очень мало секса и страдать. И вот почему. "Есть несколько ключевых социально-психологических факторов, которые влияют на сексуальную реализованность, — объясняет Лариса Штарк. — Отношение к сексу, взятое от родителей, отношения с партнером и личные нерешенные психологические проблемы". От примера родителей Знакомство человека со своей сексуальностью начинается конечно же не во время первого сексуального опыта, а гораздо раньше, в детстве. И первый пример, который формирует отношение к интимности, показывают родители. "Не всегда важно даже то, что взрослые говорят ребенку о сексе. Гораздо важнее то, насколько свободно или нет они сами выражали свой сексуальный потенциал, — объясняет Лариса Штарк. — Если они передали позитивную установку на секс, то, повзрослев, человек даже со слабой половой конституцией станет максимально реализовываться в сексе и будет доволен своей половой жизнью".



Так что полезно, с помощью психолога или самостоятельно, подумать и осознать, какой пример сексуального поведения подали когда-то родители. Тогда получится его переоценить и изменить свое поведение. От отношений с партнером





Многое зависит и от того, насколько партнер готов поддерживать и помогать вам развивать свой сексуальный потенциал. "Здесь играет большую роль и то, с какими установками воспитан сам партнер, соответствует ли он вашему личному эталону сексуальности, ведь есть много составляющих того, что вы считаете возбуждающим: начиная от внешности и заканчивая интеллектом и культурой любимого человека", — объясняет Лариса Штарк. Например, если темпераментная от природы женщина возбуждается от мускулистых мужчин, а так сложилось, что ее партнер имеет внешность пузатого "папочки", то вполне вероятно, она не сможет с ним реализовать свою страсть, будет чувствовать недостаток секса и заглядываться на фитнес-тренеров.

