То, что мы привыкли называть темпераментом, на языке сексологии именуется "половой конституцией".

"Это совокупность качеств, которые определяют уровень половой активности. Проще говоря — то, насколько сильно человек хочет заниматься сексом, и то, насколько полно это желание он способен реализовать", — объясняет Лариса Штарк.

Понятно, что темперамент у всех людей совершенно разный. Но условно его проявление можно разделить на группы по интенсивности — слабый, средний, сильный. На то, каким именно он будет, влияет два главных фактора: физиологический и социально-психологический.

Темперамент зависит от физиологии
"Биологически сексуальный темперамент и мужчин, и женщин зависит от полового гормона тестостерона. Чем выше его содержание в крови, тем больше потребность в сексе", — объясняет Лариса Штарк.
Количество этого гормона во многом влияет и на внешность человека. У людей с высоким уровнем тестостерона, как правило, ноги короче относительно роста, более обильное оволосение тела. Так что мнение о том, что коротконогие и "волосатые" — более темпераментные любовники, вовсе не миф.
Темперамент зависит и от особенностей нервной системы, от того, насколько быстро тело реагирует на разные стимулы, сильно ли человек восприимчив.

"Грубо говоря, есть люди сангвиники — активные, подвижные, легкие на подъем. А есть медленные флегматики, с не очень быстрыми реакциями, соответственно, и в сексуальном поведении они будут совсем другими", — приводит пример сексолог.
Если от природы вам достался не очень сильный темперамент, а хочется вулкана страстей, не надо отчаиваться. Потому что, по словам нашего эксперта, гораздо сильнее влияет на качество и количество секса социально-психологический фактор: то, с какими установками насчет половой жизни воспитывается человек и какой опыт получил в зрелом возрасте. И в этом много чего можно изменить к лучшему.

Темперамент зависит от воспитания и психологических особенностей

Если физиология — это о том, сколько человек хочет секса, то воспитание и психологические установки — о том, в какой степени он может свои эротические желания реализовать. Даже гипертемпераментный от природы человек может иметь очень мало секса и страдать. И вот почему. "Есть несколько ключевых социально-психологических факторов, которые влияют на сексуальную реализованность, — объясняет Лариса Штарк. — Отношение к сексу, взятое от родителей, отношения с партнером и личные нерешенные психологические проблемы".
От примера родителей
Знакомство человека со своей сексуальностью начинается конечно же не во время первого сексуального опыта, а гораздо раньше, в детстве. И первый пример, который формирует отношение к интимности, показывают родители.
"Не всегда важно даже то, что взрослые говорят ребенку о сексе. Гораздо важнее то, насколько свободно или нет они сами выражали свой сексуальный потенциал, — объясняет Лариса Штарк. — Если они передали позитивную установку на секс, то, повзрослев, человек даже со слабой половой конституцией станет максимально реализовываться в сексе и будет доволен своей половой жизнью".

Так что полезно, с помощью психолога или самостоятельно, подумать и осознать, какой пример сексуального поведения подали когда-то родители. Тогда получится его переоценить и изменить свое поведение.
От отношений с партнером

Многое зависит и от того, насколько партнер готов поддерживать и помогать вам развивать свой сексуальный потенциал. "Здесь играет большую роль и то, с какими установками воспитан сам партнер, соответствует ли он вашему личному эталону сексуальности, ведь есть много составляющих того, что вы считаете возбуждающим: начиная от внешности и заканчивая интеллектом и культурой любимого человека", — объясняет Лариса Штарк.
Например, если темпераментная от природы женщина возбуждается от мускулистых мужчин, а так сложилось, что ее партнер имеет внешность пузатого "папочки", то вполне вероятно, она не сможет с ним реализовать свою страсть, будет чувствовать недостаток секса и заглядываться на фитнес-тренеров.

От наличия психологических проблем

Бывает и наоборот: человек со слабым темпераментом ведет очень активную половую жизнь, требует от партнера много секса, но при этом чувствует себя не очень счастливым и довольно уставшим. "Очень часто за счет секса люди решают задачи из других сфер жизни. Ну, например, недостаток близких эмоциональных отношений в паре может компенсироваться обилием секса, — говорит Лариса Штарк. — В данном случае нужно разбираться, почему так сложно дается доверие и близость".
Многие думают, что проблемы с сексуальностью решаются таблетками. Считают, что могут пойти к сексологу, эндокринологу, они выпишут лекарства, которые сделают их более страстными.
"Но на самом деле в 90 процентах случаев проблемы в сексе помогает решить психолог, — считает Лариса Штарк. — Главное — не бояться, проявить терпение и настойчивость. Чтобы изменить себя, свое отношение к сексу, найти подходящего партнера, с которым можно будет наслаждаться сексом в полной мере".