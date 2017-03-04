Принято считать, что страстность — качество врожденное, и достается она далеко не всем. Постоянный эксперт Леди.mail.ru, психотерапевт и сексолог Лариса Штарк утверждает, что сексуальность не зависит только от гормонов, как многие думают. И объясняет, как человеку стать более страстным, даже несмотря на слабую половую конституцию.
То, что мы привыкли называть темпераментом, на языке сексологии именуется "половой конституцией".
"Это совокупность качеств, которые определяют уровень половой активности. Проще говоря — то, насколько сильно человек хочет заниматься сексом, и то, насколько полно это желание он способен реализовать", — объясняет Лариса Штарк.
Понятно, что темперамент у всех людей совершенно разный. Но условно его проявление можно разделить на группы по интенсивности — слабый, средний, сильный. На то, каким именно он будет, влияет два главных фактора: физиологический и социально-психологический.
Темперамент зависит от физиологии
"Биологически сексуальный темперамент и мужчин, и женщин зависит от полового гормона тестостерона. Чем выше его содержание в крови, тем больше потребность в сексе", — объясняет Лариса Штарк.
Количество этого гормона во многом влияет и на внешность человека. У людей с высоким уровнем тестостерона, как правило, ноги короче относительно роста, более обильное оволосение тела. Так что мнение о том, что коротконогие и "волосатые" — более темпераментные любовники, вовсе не миф.
Темперамент зависит и от особенностей нервной системы, от того, насколько быстро тело реагирует на разные стимулы, сильно ли человек восприимчив.
"Грубо говоря, есть люди сангвиники — активные, подвижные, легкие на подъем. А есть медленные флегматики, с не очень быстрыми реакциями, соответственно, и в сексуальном поведении они будут совсем другими", — приводит пример сексолог.
Если от природы вам достался не очень сильный темперамент, а хочется вулкана страстей, не надо отчаиваться. Потому что, по словам нашего эксперта, гораздо сильнее влияет на качество и количество секса социально-психологический фактор: то, с какими установками насчет половой жизни воспитывается человек и какой опыт получил в зрелом возрасте. И в этом много чего можно изменить к лучшему.
Темперамент зависит от воспитания и психологических особенностей
Если физиология — это о том, сколько человек хочет секса, то воспитание и психологические установки — о том, в какой степени он может свои эротические желания реализовать. Даже гипертемпераментный от природы человек может иметь очень мало секса и страдать. И вот почему. "Есть несколько ключевых социально-психологических факторов, которые влияют на сексуальную реализованность, — объясняет Лариса Штарк. — Отношение к сексу, взятое от родителей, отношения с партнером и личные нерешенные психологические проблемы".
От примера родителей
Знакомство человека со своей сексуальностью начинается конечно же не во время первого сексуального опыта, а гораздо раньше, в детстве. И первый пример, который формирует отношение к интимности, показывают родители.
"Не всегда важно даже то, что взрослые говорят ребенку о сексе. Гораздо важнее то, насколько свободно или нет они сами выражали свой сексуальный потенциал, — объясняет Лариса Штарк. — Если они передали позитивную установку на секс, то, повзрослев, человек даже со слабой половой конституцией станет максимально реализовываться в сексе и будет доволен своей половой жизнью".
Так что полезно, с помощью психолога или самостоятельно, подумать и осознать, какой пример сексуального поведения подали когда-то родители. Тогда получится его переоценить и изменить свое поведение.
От отношений с партнером
Многое зависит и от того, насколько партнер готов поддерживать и помогать вам развивать свой сексуальный потенциал. "Здесь играет большую роль и то, с какими установками воспитан сам партнер, соответствует ли он вашему личному эталону сексуальности, ведь есть много составляющих того, что вы считаете возбуждающим: начиная от внешности и заканчивая интеллектом и культурой любимого человека", — объясняет Лариса Штарк.
Например, если темпераментная от природы женщина возбуждается от мускулистых мужчин, а так сложилось, что ее партнер имеет внешность пузатого "папочки", то вполне вероятно, она не сможет с ним реализовать свою страсть, будет чувствовать недостаток секса и заглядываться на фитнес-тренеров.
От наличия психологических проблем
Бывает и наоборот: человек со слабым темпераментом ведет очень активную половую жизнь, требует от партнера много секса, но при этом чувствует себя не очень счастливым и довольно уставшим. "Очень часто за счет секса люди решают задачи из других сфер жизни. Ну, например, недостаток близких эмоциональных отношений в паре может компенсироваться обилием секса, — говорит Лариса Штарк. — В данном случае нужно разбираться, почему так сложно дается доверие и близость".
Многие думают, что проблемы с сексуальностью решаются таблетками. Считают, что могут пойти к сексологу, эндокринологу, они выпишут лекарства, которые сделают их более страстными.
"Но на самом деле в 90 процентах случаев проблемы в сексе помогает решить психолог, — считает Лариса Штарк. — Главное — не бояться, проявить терпение и настойчивость. Чтобы изменить себя, свое отношение к сексу, найти подходящего партнера, с которым можно будет наслаждаться сексом в полной мере".