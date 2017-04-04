Определение "зрелая" прочно ассоциируется у всех с понятием "взрослая". Но если мы говорим о зрелости личностной, сексуальной, то стоит уточнить: в норме она наступает вместе со вхождением во взрослую жизнь, около 20—23 лет. Теоретически именно к этому возрасту женщина проходит все стадии психосексуального развития и способна создавать такие отношения с мужчиной, которые ее устраивают. Поэтому вовсе не обязательно дожидаться сорокапятилетия, чтобы наконец обрести счастье в личной жизни. Вот в чем проявляется сексуальная и личностная зрелость: