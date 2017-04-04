Хорошо, когда женщина умна, мудра и обладает чувством юмора. Однако по-настоящему счастливой в личной жизни ее делают не только эти качества. О том, что такое сексуальная зрелость и в чем она выражается, рассказывает психотерапевт и сексолог Лариса Штарк, пишет Леди.mail.ru.
Определение "зрелая" прочно ассоциируется у всех с понятием "взрослая". Но если мы говорим о зрелости личностной, сексуальной, то стоит уточнить: в норме она наступает вместе со вхождением во взрослую жизнь, около 20—23 лет. Теоретически именно к этому возрасту женщина проходит все стадии психосексуального развития и способна создавать такие отношения с мужчиной, которые ее устраивают. Поэтому вовсе не обязательно дожидаться сорокапятилетия, чтобы наконец обрести счастье в личной жизни. Вот в чем проявляется сексуальная и личностная зрелость:
- 1. Женщина по-доброму, с симпатией относится к мужчинам
- 2. Она легко идет навстречу мужчине
- 3. Инициирует близость или откликается на приглашение к ней
- 4. Спокойно принимает все, что связано с телесностью
- 5. Хорошо знает свое тело и любит его
- 6. Готова к экспериментам и разнообразию
- 7. Проявляет сексуальность не только в постели
- 8. Может отказаться от секса, не обижая партнера
- 9. Понимает, что секс — это удовольствие
- 10. Не решает за счет секса проблемы в отношениях