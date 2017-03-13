По данным нового исследования, проведенного учеными из Университета Орегона, люди, которые получают оргазм минимум один раз в день, чаще наслаждаются своей работой, трудятся усердно и поднимаются по карьерной лестнице. Кроме того, у них обычно идеальный баланс между работой и личной жизнью, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.
В исследовании приняли участие 159 сотрудников, состоявших в браке. В течение двух недель добровольцы два раза в день отвечали на вопросы. В большинстве случаев у участников, занявшихся сексом, настроение на следующий день было лучше. А это, в свою очередь, повышало вовлеченность в работу и степень удовлетворенности работой.
Положительный эффект сохранялся в течение минимум 24 часов. Он отмечался и у женщин, и у мужчин. В целом ежедневный секс положительно влиял на работу и личную жизнь.
Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты (качество брака и качество сна). Ученые объясняют: дело в том, что в процессе секса выделяются дофамин и окистоцин. Как известно, эти нейромедиаторы участвуют в регуляции настроения.