В исследовании приняли участие 159 сотрудников, состоявших в браке. В течение двух недель добровольцы два раза в день отвечали на вопросы. В большинстве случаев у участников, занявшихся сексом, настроение на следующий день было лучше. А это, в свою очередь, повышало вовлеченность в работу и степень удовлетворенности работой.





Положительный эффект сохранялся в течение минимум 24 часов. Он отмечался и у женщин, и у мужчин. В целом ежедневный секс положительно влиял на работу и личную жизнь.





Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты (качество брака и качество сна). Ученые объясняют: дело в том, что в процессе секса выделяются дофамин и окистоцин. Как известно, эти нейромедиаторы участвуют в регуляции настроения.