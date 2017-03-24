Результаты нового исследования этой проблемы опубликовало издание Family Share. Научные работники заключили, что главным моментом, ухудшающим отношения между супругами, является недостаток внимания. Мужья и жены не интересуются жизнью друг друга, переживаниями и мнениями. Как следствие, начинают плохо понимать друг друга, что отрицательно сказывается на качестве совместного проживания.

Вторым фактором разводов, по мнению специалистов, является недостаток похвалы. В таких условиях пропадает мотивация что-то улучшать в браке.

"Не нужно экономить на комплиментах жене, если она, например, хорошо выглядит или приготовила вкусную еду. Женщинам тоже следует чаще хвалить своих мужчин — это заставляет их развиваться и прилагать максимальные усилия для обеспечения своих семей", — дали совет эксперты.



