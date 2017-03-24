Проанализировав статистику разводов за последние пять лет, ученые пришли к выводу, что три фактора чаще всего влияют на кризис в отношениях и доведение брака до развода. Супруги бывают невнимательными друг к другу, но при этом требуют от партнеров слишком многого, заявили социологи, пишет Medikforum.ru.
Результаты нового исследования этой проблемы опубликовало издание Family Share. Научные работники заключили, что главным моментом, ухудшающим отношения между супругами, является недостаток внимания. Мужья и жены не интересуются жизнью друг друга, переживаниями и мнениями. Как следствие, начинают плохо понимать друг друга, что отрицательно сказывается на качестве совместного проживания.
Вторым фактором разводов, по мнению специалистов, является недостаток похвалы. В таких условиях пропадает мотивация что-то улучшать в браке.
"Не нужно экономить на комплиментах жене, если она, например, хорошо выглядит или приготовила вкусную еду. Женщинам тоже следует чаще хвалить своих мужчин — это заставляет их развиваться и прилагать максимальные усилия для обеспечения своих семей", — дали совет эксперты.
Еще одной причиной охлаждения в браке становится отсутствие романтического времяпровождения супругов наедине друг с другом, выяснили исследователи.+
Помимо этого, немаловажным фактором прекращения любви в браке выступает чрезмерная критика и сравнение с недостижимым идеалом, заявили ученые.