В интервью изданию Men's Fitness один из самых красивых мужчин в мире, британский манекенщик Дэвид Ганди рассказал, что должны носить мужчины, желающие завершить вечер в спальне объекта своей страсти. Мы уверены, что Ганди прекрасно знает, о чем говорит. Поэтому делимся его знаниями с вами.

Ганди знает толк в маскулинности. Это подтверждает тот факт, что работая в сфере, где доминируют худые мужчины, этот накачанный красавец неоднократно призывал мировых дизайнеров перейти к более мужественным стандартам.





Но при этом обладатель завидного торса вовсе не считает, что для соблазнения понравившейся женщины необходимо сразу "раскрывать все свои достоинства". Более того, он говорит, что для представительниц прекрасного пола крайне важно, во что одет мужчина.





A photo posted by David Gandy (@davidgandy_official) on May 9, 2016 at 5:12am PDT



"Прекратите носить футболки с ироничными слоганами. Единственный смешной момент в них — это вы сами. Неужели вы действительно хотите, чтобы ваша одежда лишила вас шанса на приятное знакомство еще до того, как вы попытаетесь заговорить с кем-то? Серьезно, приобретите простую белую или черную футболку или лонгслив", — говорит Ганди.

A photo posted by David Gandy (@davidgandy_official) on Apr 29, 2016 at 5:31am PDT



Кроме того, манекенщик утверждает, что вторую "ставку" мужчина должен сделать на выбор обуви. О, тут Ганди точно прав! Какая женщина хотела бы пойти на свидание с мужчиной в неопрятной и странной обуви?

A photo posted by David Gandy (@davidgandy_official) on Jan 16, 2016 at 11:43am PST

Но, разумеется, внутренний мир является первостепенной ценностью, поэтому Ганди также советует мужчинам читать больше книг и развивать свое воображение. Скажем сразу, здесь манекенщику можно верить — журналистская колонка в журнале GQ, которую он вел, пользовалась большим успехом!

Так что у Ганди есть чему поучиться! Ну а мы просто предлагаем посмотреть еще несколько его фотографий.

A photo posted by David Gandy (@davidgandy_official) on Dec 14, 2016 at 7:00am PST



A photo posted by David Gandy (@davidgandy_official) on Nov 8, 2016 at 7:31am PST



A photo posted by David Gandy (@davidgandy_official) on Oct 27, 2016 at 10:55am PDT