Ученые выяснили, по каким причинам люди сегодня изменяют чаще всего

Новейшее исследование, проведенное учеными из Университета Теннеси, выявило неочевидную причину, по которой молодые люди или миллениалы изменяют друг другу сегодня, пишет The Daily Mail.
В рамках эксперимента ученые опросили 104 человека, которые в последнее время изменяли своим возлюбленным. При этом средний возраст исследуемых составлял 22 года. В ходе исследования его участники должны были отвечать на вопросы о привязанности к партнеру и причинах измен.
В результате эксперимента было установлено, что чаще всего своим партнерам изменяли люди с избегающим и тревожным типами привязанности. При этом 73% опрошенных на измены толкало желание узнать, могут ли они получить от другого человека то, чего им не хватает в уже имеющихся отношениях. Около 20% респондентов шли на измену из-за желания доказать свою независимость от второй половинки. Также в топе причин, толкающих партнеров на предательство, оказались алкоголь и жажда острых ощущений. По словам исследователей, чаще всего партнеры изменяют друг другу в возрасте от 20 до 35 лет. Таким образом они пытаются разобраться в своих жизненных ощущениях.
Постоянный автор Mail Online и эксперт по сексу и отношениям Трейси Кокс считает, что измены среди молодых людей так распространены сегодня из-за более высокого уровня инфантильности в сравнении с тем, как дела обстояли у предыдущих поколений.
"Наши бабушки и дедушки в возрасте 20 лет уже состояли в браке и рожали детей. Мы же повзрослели гораздо позже, поэтому это исследование имеет огромный смысл. Двадцатилетние люди сегодня ведут себя так, как мы вели себя в позднем подростковом возрасте. Миллениалы позже становятся способными к вступлению во врослые отношения и постоянно "тестируют" друг друга на прочность. Если вы чувствуете себя удовлетворенным, то вы будете верны своей второй половинке. Если же вы не ощущаете удовлетворенности, то, по мнению миллениалов, вы просто должны пойти и "попробовать" нового человека, чтобы увидеть, сможете ли вы от него получить то, чего вам не хватает внынешних отношениях", — объясняет она.