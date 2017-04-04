Согласно данным нового изыскания, мужчины с размером обуви 43 и больше, не так верны своим вторым половинам, нежели представители мужского пола с меньшим размером обуви.





Исследование, проведенное онлайн-службой знакомств для женатых людей Illicit Encounters, показало, чем крупнее нога парня, тем выше вероятность, что он он пойдет налево. Тогда как наиболее верные партнеры — мужчины с 40 размером обуви.





По словам Майка Тейлора из Illicit Encounters, в то время, как некоторые мужчины утверждают, что нет никакой связи между размером ноги и любой другой частью тела, однако существует сильная корреляция между мужчинами, которые приходят на сайт в поисках адюльтера, и размером их ботинок.





Результаты, полученные в ходе исследования также сравнили с размером ноги известных изменников. Так, к примеру, экс-президент США Билл Клинтон, который известен своей скандальной связью с Моникой Левински, носит 45 размер — больше, чем у любого президента после Авраама Линкольна.