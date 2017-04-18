Брак всегда обеспечивал взаимовыгодный обмен ресурсами: у женщины — способность к размножению, у мужчины — пещера и мамонт, изба и коровы, поместье с крепостными.

Условия договора менялись в зависимости от эпохи и социального положения жениха, но принцип обмена оставался одним: я тебе — безлимитный доступ к сексу и возможность обзавестись потомством, ты мне — материальные ресурсы для воспитания детей.





По мнению антропологов, склонность к созданию моногамных пар могла стать важным двигателем эволюции.