LV

Встречаясь с психопатом: как понять, что ваш партнер потенциально опасен

DELFI Woman
Оставить комментарий
1 10
Вам кажется, что отношения с ним — лучшее событие в вашей жизни
Встречаясь с психопатом: как понять, что ваш партнер потенциально опасен
Foto: Shutterstock

Слово "психопат" звучит страшно и рождает ассоциации с Ганнибалом Лектером или другими маньяками. Но самое страшное заключается в том, что психопаты внешне ничем не отличаются от нас с вами. Более того, они зачастую невероятно притягательны и харизматичны. Джен Уэйт из Health.com делится своим опытом отношений с крайне неуравновешенным мужчиной и рассказывает, как вы можете избежать подобной ошибки.

"Я вышла замуж за "идеального" человека, но с рождением дочери все изменилось. После тех событий я стараюсь помочь людям, оказавшимся в подобной ситуации. Я планирую стать сертифицированным терапевтом со специализацией на реабилитации после отношений с психопатами. Люди часто удивляются, когда узнают, что не все психопаты — убийцы. Но тем не менее, они убийцы — психопаты убивают жизни и семьи. Они делают это медленно, зачастую великолепно играя роль того самого принца (или принцессы), которого вы ждали всю жизнь. Мой принц был самым прекрасным до тех пор, пока он не перестал быть таким", — начинает свой рассказ Джен Уэйт.

Все это звучит очень печально, но хорошая новость заключается в том, что есть определенные признаки, по которым можно вычислить психопата еще в самом начале отношений. Вот 10 признаков того, что ваш партнер на самом деле вовсе не тот, за кого себя выдает:
1 10
Вам кажется, что отношения с ним — лучшее событие в вашей жизни

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

20 уловок, с помощью которых нарциссы, социопаты и другие психи манипулируют вами

20 уловок, с помощью которых нарциссы, социопаты и другие психи манипулируют вами
12 признаков, говорящих о том, что вы вступили в отношения с нарциссом

12 признаков, говорящих о том, что вы вступили в отношения с нарциссом
Любовь и синяки. Жертва насилия объяснила, почему бывает сложно уйти от садиста

Любовь и синяки. Жертва насилия объяснила, почему бывает сложно уйти от садиста
Встречаясь с психопатом: как понять, что ваш партнер потенциально опасен

Встречаясь с психопатом: как понять, что ваш партнер потенциально опасен

Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета

ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета (1)

Пять способов, которые помогут вам отказаться от сахара и не сорваться

Пять способов, которые помогут вам отказаться от сахара и не сорваться

подробнее
Звезды подскажут: ошибки в отношениях, которые допускают представительницы разных знаков зодиака

Звезды подскажут: ошибки в отношениях, которые допускают представительницы разных знаков зодиака

ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета

ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета (1)

Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

Пять способов, которые помогут вам отказаться от сахара и не сорваться

Пять способов, которые помогут вам отказаться от сахара и не сорваться

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

подробнее
Только на woman
roulinga

От депрессии к волшебству. Необыкновенная история Джоан Роулинг

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри