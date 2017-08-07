Встречаясь с психопатом: как понять, что ваш партнер потенциально опасен

Слово "психопат" звучит страшно и рождает ассоциации с Ганнибалом Лектером или другими маньяками. Но самое страшное заключается в том, что психопаты внешне ничем не отличаются от нас с вами. Более того, они зачастую невероятно притягательны и харизматичны. Джен Уэйт из Health.com делится своим опытом отношений с крайне неуравновешенным мужчиной и рассказывает, как вы можете избежать подобной ошибки.

"Я вышла замуж за "идеального" человека, но с рождением дочери все изменилось. После тех событий я стараюсь помочь людям, оказавшимся в подобной ситуации. Я планирую стать сертифицированным терапевтом со специализацией на реабилитации после отношений с психопатами. Люди часто удивляются, когда узнают, что не все психопаты — убийцы. Но тем не менее, они убийцы — психопаты убивают жизни и семьи. Они делают это медленно, зачастую великолепно играя роль того самого принца (или принцессы), которого вы ждали всю жизнь. Мой принц был самым прекрасным до тех пор, пока он не перестал быть таким", — начинает свой рассказ Джен Уэйт.





Все это звучит очень печально, но хорошая новость заключается в том, что есть определенные признаки, по которым можно вычислить психопата еще в самом начале отношений. Вот 10 признаков того, что ваш партнер на самом деле вовсе не тот, за кого себя выдает: