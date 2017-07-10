Актуально: могут ли видеоигры научить ребенка чему-то хорошему?

Творческий подход и решение проблем

Выбирайте те видеоигры, которые соответствуют возрасту ребенка и не содержат сцен насилия и крови. Выбор огромен и вам стоит обратить внимание на те видеоигры, которые побуждают ребенка думать, искать, планировать, дискутировать.

Игры, в которых ребенок создает собственного героя, помогают развить его творческое мышление, следить за его развитием, следовать правилам, дисциплинируют и учат понятию структуры. Чтобы ребенок понял, что такое принятие решений, сюжет игры необязательно должен быть поучающим или образовательным.

Широкий круг интересов

Существуют видеоигры с непрямым историческим и культурным контекстом. Видеоигры могут разбудить в ребенке желание расширить свои горизонты и, например, попросить родителей купить книги на эти темы. Если ребенка заинтересовала география, то он сможет перенести игровой опыт в реальную жизнь — рисовать карты, прятать сокровища.

Общение с единомышленниками в игре

Foto: Shutterstock Родители часто уверены в том, что видеоигры полностью изолируют ребенка от реальности, но ребенок видит это все иначе — для детей это абсолютно нормальный и общепринятый вид общения в 21-м веке. Единственное, за чем родители должны проследить — это чтобы товарищи по игре были адекватными и не переступали границы. В случае, если ребенок по своему характеру застенчив и закрыт, то видеоигры могут помочь ему открыться. Новые практические умения

В видеоиграх часто участвуют звезды спорта, например, футболисты или баскетболисты. Дети, видя трюки и приемы в видеоигре, могут пробовать повторять их в реальной жизни. В процессе игры дети могут открыть для себя новые виды спорта, которые потом можно освоить в спортивной команде с тренером или дома на уровне хобби.

Азарт

Детям свойственно соперничать, а на уровне игры — это даже необходимо. Кстати, не всегда соперничество проявляется как желание победить, чаще всего ребенок хочет показать себе и другим, на что он способен. Видеоигры учат ребенка идти к цели и стараться ее достичь, поэтому это умение часто пригождается в профессиональной и личной жизни.

Работа в команде

Многим детям нравится играть в видеоигры, потому что там они могут показать, как надо и как не надо делать. Когда дети так проводят свое свободное время, то они могут друг друга многому научить и поделиться разными идеями. Иногда даже взрослым сложно работать в команде, поэтому лучше развивать эту способность с самого детства и видеоигры могут в этом помочь.

Способ проводить время с семьей

Ребенок необязательно должен играть в видеоигры в одиночку. Если вы спросите, какую кнопку нажимать или как выполнить нужное действие в игре, он с удовольствием вас научит. Это даст ему ощущение нужности, он почувствует, что без него вам не справиться и, возможно, захочет проводить с вами больше времени. Видеоигры создают непринужденную и веселую атмосферу, в которой можно обсудить вопросы, которые ребенок, возможно, не желает обсуждать в других условиях.